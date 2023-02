Cena węgla spadła. Czy kryzys węglowy mamy za sobą?

Na portalu money.pl czytamy, że cena za tonę u prywatnych dostawców zbliża się do tej oferowanej przez samorządy. W ciągu kilku tygodni ceny węgla w prywatnych składach spadły z ponad 3,5 tys. zł za tonę do poziomu cen, po których węgiel oferują samorządy, czyli 2 tys. zł za tonę – przekonywał w styczniu br. wiceminister aktywów Karol Rabenda, cytowany przez "GW".

Mateusz Morawiecki, którego cytuje portal wyborcza.biz, przyznał, że tylko jedna piąta z tego, co trafia do portów, nadaje się do palenia w domach. Jak wylicza money.pl, aby zatem z powodzeniem zastąpić to, co przestało do nas napływać z Rosji, konieczny jest import 40 mln ton surowca. A jak wynika z rządowych szacunków, obecnie sprowadzamy 14 mln ton. Z tego na potrzeby gospodarstw domowych nadaje się 2,8-3,5 mln ton.

Wniosek? Szok minął, ale problem pozostał. Sytuacja jest o tyle krytyczna, że aby kupić 1 mln ton węgla dla gospodarstw domowych, Polska musi sprowadzić 4 mln ton miału – pisze wyborcza.biz. To oznacza zatem, że choć obecnie sytuacja na rynku się stabilizuje, to jednak – zdaniem portalu – z kryzysu węglowego nie wyszliśmy. Problemy znów mogą pojawić się następnej zimy. To sugestia, że warto zabezpieczyć się w surowiec w obecnym czasie.

Ile kosztuje węgiel kamienny od PGE?

Jak informuje PGE na stronie internetowej aktualna cena węgla opałowego ekogroszek/groszek to około 1790 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem oraz cena węgla opałowego typu orzech to około 1740 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem, a także cena miału energetycznego to około 1490 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Do tych kosztów należy dodać też transport, który kupujący musi zapewnić sobie sam. Minimalny wolumen dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości- informuje spółka na stronie.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski tłumaczy, że ostanie zmiany cen na rynku węgla kamiennego umożliwiły zakontraktowanie kolejnych dostaw wysokiej jakości węgla kamiennego po niższych kosztach. "Co pozwoliło nam na obniżenie ceny dla naszych odbiorców".

Jak kupić tani węgiel?

Aby kupić węgiel – wskazano w komunikacie - należy na stronie www.gkpge.pl/zakup-wegla wypełnić specjalny formularz, w którym określa się formę prawną prowadzonej działalności oraz to, czy jest się finalnym nabywcą, czy podmiotem pośredniczącym.

W formularzu należy podać też rodzaj surowca, który chce się kupić oraz dane kontaktowe. Gdy formularz zostanie złożony, pracownik PGE skontaktuje się z kupującym, przedstawi szczegółową ofertę, a następnie umowę sprzedaży, którą należy odesłać na wskazany adres i uzgodnić termin oraz miejsce realizacji zamówienia.

Sonda Czy kupiłeś/aś węgiel po preferencyjnej cenie? Tak Nie

Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy Polska naprawdę potrzebuje elektrowni jądrowych?

Posłuchaj rozmowy z ekspertem i poznaj fakty!