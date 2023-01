PGE obniżyło ceny węgla kamiennego. Jaka jest teraz cena za ekogroszek?

Ile kosztuje obecnie węgiel kamienny od PGE?

Jak podaje spółka na stronie, aktualnie ceny kształtują się następująco: cena węgla opałowegoekogroszek/ groszek to około 1640 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem oraz cena węgla opałowego orzech to około 1590 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem, a także cena węgla miał energetyczny to około 1290 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Do tego należy również doliczyć koszty transportu.

Jak kupić tani węgiel?

Aby kupić węgiel – wskazano w komunikacie - należy na stronie www.gkpge.pl/zakup-wegla wypełnić specjalny formularz, w którym określa się formę prawną prowadzonej działalności oraz to, czy jest się finalnym nabywcą, czy podmiotem pośredniczącym.

W formularzu należy podać też rodzaj surowca, który chce się kupić oraz dane kontaktowe. Gdy formularz zostanie złożony, pracownik PGE skontaktuje się z kupującym, przedstawi szczegółową ofertę, a następnie umowę sprzedaży, którą należy odesłać na wskazany adres i uzgodnić termin oraz miejsce realizacji zamówienia.

Tutaj możesz sprawdzić, gdzie najtaniej kupić węgiel!

Od 26 września można sprawdzać ceny węgla w na rządowej stronie! Mowa tu o cieplo.gov.pl. Dowiesz się tam dokładnie, gdzie można zakupić najtaniej węgiel oraz odkryjesz tu wszystkie punkty sprzedażowe w twoim rejonie. Cały czas aktualizowana jest lista potencjalnych punktów sprzedaży. Na stronie można znaleźć, że najniższą cenę węgla znajdziecie w Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. w woj. lubuskim. Cena węgla zaczyna się tam od 345 zł za tonę!

Od pierwszego listopada 2022 roku. PGE obniżyło ceny węgla kamiennego oferowanego firmom, jednostkom pożytku publicznego, samorządom i pośredniczącym podmiotom węglowym.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski cytowany w komunikacie wskazał, że ostanie zmiany cen na rynku węgla kamiennego umożliwiły zakontraktowanie kolejnych dostaw wysokiej jakości węgla kamiennego po niższych kosztach. "Co pozwoliło nam na obniżenie ceny dla naszych odbiorców" - podał.