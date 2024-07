Bruksela przyjęła polskie zmiany w KPO! Dostaniemy prawie 60 miliardów euro

Ważna decyzja sądu dla przedsiębiorców! Mały ZUS Plus na lepszych warunkach

Zmiany w polskim KPO – duży krok do przodu, przed nami kolejne etapy procedury

Zmiany w polskim KPO muszą jeszcze zaakceptować kraje członkowskie, które mają na to cztery tygodnie.

Z opublikowanego we wtorek komunikatu KE wynika, że wartość polskiego KPO się nie zmieni - Polska otrzyma z funduszu odbudowy 59,8 mld euro, z czego 34,5 mld euro będą stanowić pożyczki, a 25,3 mld euro dotacje. Nie zmieni się także liczba celów, które Polska musi zrealizować - KPO nadal zakłada realizację 55 reform i 56 inwestycji.

Polski rząd chciał od Brukseli znacznych ustępstw w kwestii KPO

Tymczasem w ramach rewizji rząd zapowiadał zmianę 14 z 55 reform oraz 27 z 56 inwestycji. Pod koniec kwietnia rząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany KPO. Jak podkreśliła wówczas kancelaria premiera, rewizja KPO była konieczna ze względu na opóźnienia i zaległości pozostawione przez poprzedni rząd.

KPO dotyczy również morza

W piątek 28 czerwca na stronach RCL opublikowano projekt noweli ustawy o Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, którego celem jest ułatwienie funkcjonowania administracji morskiej oraz innych podmiotów związanych z zarządzaniem i postępowaniem z materiałami niebezpiecznymi zalegającymi na obszarach morskich RP. Są to - jak napisano w uzasadnieniu - m.in. wraki, broń konwencjonalna, bojowe środki trujące.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że jedynie nieco ponad 30 proc. obszarów morskich Polski zostało szczegółowo rozpoznanych batymetrycznie, co uniemożliwia ocenę rzeczywistej skali zagrożeń i wyzwań z tym związanych.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu wskazano, że dotychczasowe badania pozwoliły zgromadzić dane dotyczące 639 obiektów punktowych oraz 44 obszarów w Bałtyku. Jak wyjaśniono, obiekty punktowe to konkretne obiekty zalegające na dnie morza, co znaczy, że ich położenie zostało określone przy pomocy współrzędnych geograficznych. Obszary z kolei to miejsca, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia obiektów danego typu, ale bez wskazywania konkretnych lokalizacji.

