Pies i kot mogą odziedziczyć majątek właściciela? Przepisy o spadku dla kota lub psa

Dziedziczenie spadku. Kto może dziedziczyć spadek po seniorze

Coraz częściej zwierzęta domowe są traktowane przez swoich właścicieli jak bliscy członkowie rodziny. Zdarza się, że ktoś nie ma bliskiej rodziny, ale ma psa lub kota. To zwierzęta są najbliższe sercu takiej osoby. Po śmierci człowieka zwykle pies lub kot trafia pod opiekę innych ludzi. Ale może być tak, że na przykład senior, któremu pozostał jedynie kot lub pies chciałby przepisać mu swój majątek. Czy pies lub kot może dziedziczyć majątek po swoim właścicielu? Teoretycznie tak zdobyte pieniądze mogłyby być przekazana na rzecz opieki nad zwierzęciem u innych ludzi lub w specjalnym ośrodku. A jak wygląda praktyka w tym zakresie?

Według przepisów spadkobiercami mogą być jedynie osoby fizyczne lub prawne. Wobec tego nie ma możliwości, by móc przepisać swój spadek na psa lub kota – zwierzęta nie są ani osobami fizycznymi, ani prawnymi. W masie spadkowej może być suma praw i obowiązków mających charakter majątkowy, które należały do spadkodawcy w momencie jego śmierci. Są to między innymi: udziały we własności nieruchomości; prawo własności ruchomości i nieruchomości; użytkowanie wieczyste; zaległości podatkowe. Do określenia masy spadkowej najczęściej wykorzystuje się tak zwany spis inwentarza. Wykonuje go komornik na wniosek spadkobiercy, zapisobiorcy lub wykonawcy testamentu.

Ale co ciekawe, w skład masy spadkowej może wejść pies lub kot! I to osoba dziedzicząca może być "obdarowane" kotkiem, pieskiem czy chomikiem po zmarłym bliskim. Zdarza się jednak, że spadkobierca nie chce lub nie może opiekować się zwierzęciem. I chcąc zapewnić przyszłość pupilowi, należy zadbać o to za życie i sporządzić prawnie uznany w testament, w którym to wskaże się osobę lub fundację, które to maja zaopiekować się pozostawionym pupilem.

