Pilnują Kamińskiego i Wąsika. Teraz skarżą się do Tuska!

Funkcjonariusze mieli obiekcje wynikające z ustawy okołobudżetowej. Jak czytamy w money.pl, który powołuje się na list związkowców, którzy wskazują, że waloryzacja na poziomie 20 proc. wzrostu kwoty bazowej, będzie, ale nie od 1 stycznia 2024 roku, a od 1 marca 2024 roku.

Ministerstwo uspokaja, w odpowiedzi na list funkcjonariuszy. "Zaplanowany został wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym również dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Służby Więziennej (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe)-cytuje money.pl.

Strażnicy otrzymają w marcu wyrównanie za styczeń i luty. Mundurowi wyższe uposażenie otrzymają co prawda z wyrównaniem od stycznia, ale nie zostanie zastosowany „mechanizmu kompensujący”, jaki funkcjonował w zeszłym roku. Polegał on na tym, że od marca do grudnia 2023 r. funkcjonariuszom przysługiwało „uposażenie zwiększone o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2023 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023, a uposażeniem należnym według kwoty bazowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2023 r. (kwota bazowa na rok 2022)”. Ostatnia „rekompensata” wypłacona została wraz z uposażeniem za grudzień 2023 roku.

Podwyżki zapisane w budżecie na tym rok mają dotyczyć kwot bazowych i wyniosą dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 2 088,77 złotych, a dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 2 332,57 złotych, o ile budżet zostanie podpisany przez prezydenta.

Jak wylicza infosecurity24.pl "policja dysponować ma budżetem w wysokości ponad 18,7 mld złotych, Straż Graniczna otrzyma przeszło 3,15 mld złotych, Służba Ochrony Państwa ponad 557 mln złotych, a Państwowa Straż Pożarna nieco ponad 5,08 mld złotych. Na więziennictwo rząd planuje przeznaczyć 5,5 mld złotych. Patrząc na rok 2023 widać, że tegoroczne kwoty uległy zwiększeniu, choć nie ma co ukrywać, że część tej „podwyżki” wynika z konieczności wypłacenia 20-proc. waloryzacji".

