Pistolety tylko w klubach? Warzecha: to moja broń i chcę ją trzymać w moim domu

Dyskusję o zaostrzeniu zasad dostępu do broni wywołała już w niedzielę wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która na antenie Polsat News zwróciła uwagę, że sprawca ataku w Krakowie posiadał broń legalnie.

Ta dramatyczna sytuacja z Krakowa najlepiej pokazuje, że nie ma co rozmawiać o rozszerzeniu dostępu do broni. Dzisiaj jest on stosunkowo łatwy – powiedziała.

Pierwsze propozycje: mniej sztuk, broń poza domem

Jak wskazała, osoba, która ukończyła 21 lat, przeszła badania i zdała wymagane testy, może uzyskać pozwolenie, deklarując sportowy cel posiadania broni. Zwróciła uwagę, że sprawca strzelaniny dysponował w swoim domu kilkoma sztukami legalnie posiadanej broni i stwierdziła, że należy zastanowić się, czy dostęp do takiej liczby egzemplarzy i różnych rodzajów broni powinien być możliwy w przypadku osób deklarujących wykorzystywanie jej do celów sportowych.

Głos w tej sprawie zabrał też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który w TVP ocenił, że obecne przepisy są dobre, ale wymagają skrupulatnego egzekwowania. – Jestem zwolennikiem nauki strzelania, ale to nie oznacza, że każdy łatwo w domu powinien posiadać broń – powiedział.

I dodał, że przyznał, że sam ma pozwolenie na broń i jest posiadaczem broni krótkiej i długiej. – Co jakiś czas, w określonym ustawowo okresie, przechodzę skrupulatne badania: psychologiczne, psychiatryczne, medyczne, bo też trzeba się zbadać, czy nie ma się cukrzycy, czy nie ma się czasem ryzyka utraty świadomości. Posługuję się tą bronią w sposób absolutnie odpowiedzialny i wiem, jak ważne są te reguły posługiwania się bronią – mówił.

Ja jestem zwolennikiem nauki strzelania, ale to nie oznacza, że każdy łatwo w domu powinien posiadać broń – zaznaczył minister.

Warzecha: trzeba sprawdzić, co zawiodło, a nie mnożyć zakazy

Propozycjom ograniczenia dostępu do broni sprzeciwia się Łukasz Warzecha, publicysta i strzelec sportowy. Pytany, czy żałoba po krakowskich wydarzeniach, to właściwy moment na tę dyskusje odpowiada kategorycznie:

Żaden moment nie jest dobry na dyskusję o rozbrajaniu Polaków. Nie możemy podejmować decyzji pod wpływem jednego, tragicznego wydarzenia, chociaż oczywiście trzeba sprawdzić, co zawiodło.

Jego zdaniem, konieczne jest wyjaśnienie, kiedy badany był zamachowiec z Krakowa i dlaczego przy tej okazji ani psycholog, ani psychiatra nie dostrzegli zagrożenia. Warzecha przypomina przy okazji, że to właśnie ze środowiska strzeleckiego wyszła jakiś czas temu propozycja zmian w przepisach polegająca na tym, by osoby z pozwoleniem na broń podlegały ciągłej, a nie tylko okresowej kontroli. Zgodnie z nią, psychiatrzy mieliby dostęp do informacji, że pacjent ma pozwolenie na broń i obowiązek reakcji, gdyby dostrzegli u niego niepokojące objawy. – Weryfikacja uprawnień raz na kilka lat nie będzie skuteczna. Objawy problemów mogą się przecież pojawić pomiędzy badaniami – argumentuje Warzecha.

„Swoją broń chcę mieć w domu”

Publicysta odrzuca również pomysł, by właściciele przechowywali broń w klubach strzeleckich zamiast w domach.

To jest moja broń, moja własność. Chcę móc trzymać ją w domu i nikomu nic do tego.

Podkreśla przy tym, że pomysł ministra Żurka jest byłby trudny do realizacji z praktycznego punktu widzenia. Kluby musiałyby bowiem nie tylko zapewnić miejsce do bezpiecznego przechowywania broni w ilości idącej w setki tysięcy sztuk, ale też warunki do jej konserwacji. – Broń to nie tylko strzelanie, ale też czyszczenie, regulacja – to się robi w domu. Kluby miałyby zapewnić sale warsztatowe? Narzędzia? Kto za to zapłaci? – pyta Warzecha.

Do tego dochodzą kwestie organizacyjne. Gdy strzelec jedzie na zawody, zabiera swoją broń z klubu. Ktoś musi mu ją wydać, pokwitować, potem odebrać i zamknąć w sejfie. Jak pracownik klubu miałby weryfikować, czy właściciel naprawdę pojedzie na zawody? Kluby nie mają do tego ani infrastruktury, ani personelu, a potencjalny zamachowiec i tak mógłby pobrać z klubu swoją broń i pojechać gdzie indziej, niż zadeklarował.

– Tymczasem zasady przechowywania broni są już teraz bardzo mocno uregulowane – tłumaczy Warzecha. – Trzeba mieć w domu sejf lub szafę pancerną z odpowiednim certyfikatem i zapewnić, że nie będzie miała do niej dostępu postronna osoba.

Ponad milion sztuk broni w Polsce

Na koniec 2025 roku w rękach Polaków znajdowało się 1 037 778 egzemplarzy broni palnej, a liczba ważnych pozwoleń przekroczyła 411 tys. Dla porównania: pod koniec 2021 roku, przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, zarejestrowanych było niespełna 659 tys. sztuk broni. W samym 2025 roku wydano rekordowe 50,7 tys. nowych pozwoleń.

Dyskusja o przepisach rozgorzała po ataku, do którego doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał tam samochodem i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony i zatrzymany; zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu.

Miał pozwolenie na broń, wcześniej nie był karany ani notowany. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli broń i amunicję.

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