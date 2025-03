PKP Intercity skraca połączenia kolejowe! Tu podróż potrwa krócej

Autor:

Wiosną pociągi PKP Intercity pojadą szybciej niż teraz, pasażerowie zaoszczędzą kolejne minuty. Od 8 kwietnia podróżni dotrą z Warszawy Centralnej do Wrocławia składem Pendolino w 3 h 29 minut. Z Warszawy do Łodzi Fabrycznej dojedziemy pociągami IC Esperanto i Prząśniczka w 1 h 6 minut, a do Zakopanego składem ekspresowym Tatry w 4 h 29 minut. Rekordowo szybko pojedziemy na trasie ze stolicy do Rzeszowa. Ekonomiczny pociąg IC San z Warszawy do Przemyśla przez Radom i Sandomierz pokona tę trasę szybciej. Podróż zajmie 3 h 47 minut.

Nowości rozkładowe

W rozkładzie pojawi się nowe połączenie do Trójmiasta z Warszawy - IC Kuter, który będzie miał postoje m.in. na stajach: Tczew, Malbork czy Ciechanów. W weekendy oraz święta pociąg IC Kinga z Krakowa do Warszawy pojedzie w wydłużonej relacji do Olsztyna. W okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego dostępnych będzie więcej miejsc w pociągu IC Skarbek na odcinku Olsztyn – Warszawa, gdyż pociąg będzie zestawiany z dwóch składów elektrycznych. Będzie mogło nim podróżować ponad 700 pasażerów.

Prace modernizacyjne, a ruch pociągów

Trwa modernizacja linii kolejowej z Gdyni do Słupska. Na odcinku Lębork – Słupsk zamiast pociągu IC Parsęta pojedzie pociąg IC Lazur, który dotychczas jeździł na trasie Łódź – Warszawa - Gdynia. Z kolei pociąg IC Słupia zostanie skrócony o odcinek Gdynia – Kołobrzeg i Kołobrzeg - Gdynia.

Prace modernizacyjne są prowadzone również na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Zmieni się relacja pociągów, które aktualnie kursują do Bielska-Białej: IC Korfanty z Warszawy oraz IC Daszyński do Białegostoku. Oba składy od 6 maja pojadą do Gliwic, zatrzymując się między innymi w Zabrzu, Katowicach Załężu, Chorzowie Batorym czy Rudzie Śląskiej. W związku z tą zmianą wskazane pociągi przestają zatrzymywać się w Tychach, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach. Aby ułatwić pasażerom z województwa śląskiego planowanie podróży, PKP Intercity wprowadziło honorowanie biletów z Kolejami Śląskimi.

W okresie obowiązywania obecnego rozkładu jazdy 2024/2025 zarządca infrastruktury - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - przewidział pięć korekt. Jest to związane z modernizacją linii kolejowych. Marcowa korekta rozkładu jazdy jest pierwszą w tym roku.

Wielka inwestycja PKP w Małopolsce. Za 110 mln zł zmienia się stacja w Olkuszu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.