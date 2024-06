Płaca minimalna w 2025 roku. Dwie propozycje w grze

Płaca minimalna w 2025 roku

Od 1 lipca 2024 minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 4300 zł brutto, co oznacza wzrost o 700 zł w ciągu roku. O wysokości podwyżki od 1 stycznia 2025, rząd zadecyduje się w środę - wtedy odbędzie się druga część posiedzenia Rady Ministrów. Zgodnie z przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Premier Tusk w maju oświadczył, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. będzie ustalone według dotychczas obowiązujących zasad.

Wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest na podstawie prognozowanej na kolejny rok wysokości wzrostu cen, czyli inflacji. Jeśli prognozowana na kolejny rok inflacja ma przekroczyć 5 proc., będą dwie podwyżki minimalnej pensji (od stycznia i lipca), tak jak było w dwóch ostatnich latach. Ministerstwo Finansów prognozuje, że inflacja w 2025 r. wyniesie 4,1 proc., a zatem wrócimy do jednej podwyżki płacy minimalnej, która będzie musiała wynieść minimum 4,1 proc. Do tego wskaźnika trzeba dodać tzw. wskaźnik weryfikacyjny – podaje Business Insider. Podwyżka może okazać się wyższa

Spór w rządzie o wysokość płacy minimalnej

Jak ustalił Business Insider w rządzie trwa spór o wysokość podwyżki płacy minimalnej, który rozstrzygnie premier Donald Tusk. Przepisy bowiem nie wskazują, od jakiej kwoty należy liczyć podwyżkę minimalnej pensji w następnym roku (czyli w 2025 r.). Czy należy ją ustalać od średniej wysokości najniższej pensji w całym roku (4271 z zł w 2024 r.) czy też tej obowiązującej w drugim półroczu (4300 zł)? Wszystko wskazuje, że MF liczy od wyższej kwoty.

Dwie kwoty na stole

Z informacji "BI" wynika, że Ministerstwo Finansów ma zaproponować dziś na rządzie minimalne wynagrodzenie na 2025 r. w wysokość 4592 zł. To by oznaczało podwyżkę o 292 zł, czyli o 6,8 proc. Z tym że jak nieoficjalnie ustaliliśmy, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej chce dać więcej i proponuje minimalne w wysokości 4625 zł. To by oznaczało podwyżkę 325 zł, czyli wzrost o 7,5 proc.

