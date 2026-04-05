Kradzieże ładunków w Europie generują straty przekraczające 8,2 mld euro rocznie.

Najczęściej kradzione są elektronika, żywność, odzież i farmaceutyki, a 76% kradzieży dotyczy transportu drogowego.

Zorganizowane grupy wykorzystują zaawansowane metody, takie jak podszywanie się pod przewoźników, kradzież tożsamości firm.

Firmy mogą ograniczyć ryzyko poprzez dokładną weryfikację kontrahentów, monitoring GPS, planowanie bezpiecznych postojów.

Skala kradzieży ładunków: miliardy euro strat

Problem jest poważniejszy, niż wielu przedsiębiorcom się wydaje. Według danych organizacji Transported Asset Protection Association (TAPA), straty wynikające z kradzieży ładunków w Europie sięgają już ponad 8,2 mld euro rocznie. To nie są szacunki, a twarde liczby, które i tak mogą być zaniżone.

W samym 2023 roku w Unii Europejskiej zgłoszono ponad 8 200 incydentów, a ich łączna wartość przekroczyła 549 mln euro. Złodzieje najczęściej atakują w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii, a ich łupem padają elektronika, żywność, farmaceutyki i części samochodowe. Eksperci podkreślają, że wiele firm nie zgłasza kradzieży, bojąc się utraty reputacji lub problemów z ubezpieczeniem. To oznacza, że prawdziwa skala zjawiska jest znacznie większa.

Nocny drift nastolatki hitem sieci. Pierwsza wpadka po zmianie prawa

Jak działają współcześni złodzieje?

Minęły czasy, gdy złodzieje po prostu przecinali plandekę na parkingu. Dziś zorganizowane grupy przestępcze działają jak zaawansowane firmy, wykorzystując technologię i luki w systemach logistycznych. Ich najczęstsze metody to:

Fałszywi przewoźnicy: Przestępcy podszywają się pod legalnie działającą firmę transportową, przejmują zlecenie, a następnie znikają z towarem.

Kradzież tożsamości: Tworzą fałszywe strony internetowe i adresy e-mail, by uwiarygodnić się w oczach spedytora lub producenta.

Ataki na parkingach: To wciąż popularna metoda. Niechronione parkingi i Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) to dla nich idealne miejsca do działania.

Współpraca z pracownikami: Czasem w kradzież zamieszani są pracownicy lub podwykonawcy, którzy mają dostęp do informacji o trasie i rodzaju ładunku.

Zaawansowane operacje: Najgroźniejsze grupy planują złożone akcje z fałszywymi dokumentami, a nawet wykorzystują technologię deepfake do manipulowania procesami logistycznymi.

7

Kradzieże ładunków w Polsce – czy jest się czego bać?

Polska, jako kluczowy węzeł logistyczny w Europie, jest naturalnym celem dla przestępców. Przez nasz kraj przewijają się ogromne ilości towarów, co zwiększa ryzyko. Chociaż policja nie publikuje szczegółowych statystyk dotyczących kradzieży ładunków, dane branżowe nie pozostawiają złudzeń – problem istnieje i narasta.

W Polsce najczęściej dochodzi do kradzieży ładunków z alkoholem, elektroniką i częściami samochodowymi. Dla porównania, dane dotyczące kradzieży aut pokazują, że najbardziej zagrożone są województwa mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. Eksperci wskazują, że te same regiony są również na mapie ryzyka dla transportu ciężarowego.

Jak zabezpieczyć firmę przed kradzieżą ładunku?

Bierność to najgorsza strategia. Istnieją konkretne kroki, które każda firma może podjąć, by znacznie poprawić bezpieczeństwo w transporcie. Oto najważniejsze z nich:

Dokładnie weryfikuj kontrahentów. Zanim zlecisz transport, sprawdź dokumenty firmy, jej historię i polisy ubezpieczeniowe. To podstawa. Inwestuj w monitoring GPS i telematykę. Systemy śledzenia w czasie rzeczywistym pozwalają natychmiast reagować na nieplanowane postoje czy zmianę trasy. Planuj postoje na bezpiecznych parkingach. Unikaj niechronionych miejsc. Lepiej nadłożyć kilka kilometrów, niż stracić towar warty setki tysięcy euro. Szkol swoich pracowników. Muszą wiedzieć, jak rozpoznawać próby phishingu i wyłudzenia informacji. Czujny pracownik to pierwsza linia obrony. Wdróż standardy bezpieczeństwa. Certyfikaty takie jak TAPA TSR to dla klientów jasny sygnał, że traktujesz bezpieczeństwo poważnie, zwłaszcza przy przewozie towarów wysokiej wartości.

Inwestycja w te rozwiązania to nie koszt, a ochrona przed znacznie większymi stratami. W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo logistyki staje się jednym z kluczowych elementów, które budują przewagę konkurencyjną na rynku.