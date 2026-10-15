Prędkość pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej wzrośnie do 250 km/h od 2027 roku.

Skutkiem będzie skrócenie czasu podróży na trasie Warszawa-Kraków/Katowice do poniżej 2 godzin.

Docelowo pociągi na tej trasie mają jeździć z prędkością ponad 300 km/h.

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity od grudnia 2026 r. zaoferuje 600 połączeń dziennie.

Połączenia dalekobieżne wracają do mniejszych miejscowości, jak Olecko czy Łomża.

Rewolucja na torach: Warszawa-Kraków w mniej niż dwie godziny

To informacja, na którą czekało wielu pasażerów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził, że od 2027 roku pociągi na Centralnej Magistrali Kolejowej, czyli kluczowej trasie łączącej Warszawę z województwem śląskim i małopolskim, pojadą ze stałą prędkością 250 km/h. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim podróż pociągiem na trasie Warszawa-Kraków skróci się do niecałych dwóch godzin. Tyle samo zajmie przejazd do Katowic.

To zmiana, która może całkowicie odmienić sposób podróżowania między największymi polskimi miastami i stać się realną konkurencją dla samolotów czy samochodów.

Sam minister Klimczak nie kryje entuzjazmu i nazywa nadchodzące zmiany rewolucją.

To będzie całkowita rewolucja – do Katowic, do Krakowa, z Warszawy poniżej 2 godzin, a jeśli dołączymy do tego satelitarny niezawodny internet, to wiemy, że to nie jest korekta, to nie jest poprawa, to jest rewolucja i całkowita zmiana, która zachęca, żeby wsiadać do pociągów – przekonywał w rozmowie z Polską Agencją Prasową Klimczak.

Jednak 250 km/h to nie jest ostatnie słowo. Resort infrastruktury już teraz zapowiada, że celem jest, aby w dalszej przyszłości pociągi na tej trasie przekroczyły barierę 300 km/h, co jeszcze bardziej skróciłoby czas przejazdu.

Jakie pociągi pojadą 250 km/h?

Wprowadzenie wyższej prędkości na tory to jedno, ale potrzebny jest też odpowiedni tabor. W tej chwili jedynymi pociągami w Polsce, które są technicznie zdolne do rozwijania prędkości 250 km/h, są składy Pendolino. PKP Intercity dysponuje flotą 20 takich pociągów, które już teraz kursują po Centralnej Magistrali Kolejowej.

Choć składy te mogą jechać tak szybko, do tej pory ich maksymalna prędkość w codziennej eksploatacji była ograniczona do 200 km/h. Zapowiadane na 2027 rok zmiany oznaczają więc, że wreszcie zostanie wykorzystany pełen potencjał tych nowoczesnych maszyn.

Więcej połączeń i powrót pociągów do mniejszych miast

Szybsze podróże między metropoliami to nie jedyna dobra wiadomość dla pasażerów. Minister Klimczak zapowiedział, że nowy rozkład jazdy PKP Intercity, który wejdzie w życie już w grudniu tego roku, będzie znacznie bogatszy. Znajdzie się w nim aż 600 połączeń dziennie. To o 50% więcej niż jeszcze w 2023 roku.

Taka ekspansja jest możliwa dzięki inwestycjom w nowy tabor i modernizację już istniejącego. Co ważne, skorzystają na tym nie tylko mieszkańcy dużych miast.

To, co bardzo cieszy to to, że na mapę kolejową Polski wracają miejscowości, które przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat nie miały połączeń dalekobieżnych jak m.in. Olecko, Łomża czy Działoszyn w woj. łódzkim – mówił szef resortu infrastruktury.

Ambicje rządu są duże, ponieważ celem jest osiągnięcie liczby 500 milionów pasażerów rocznie na polskiej kolei. Dla porównania, w 2025 roku z usług kolei skorzystało łącznie niemal 439 milionów osób. Widać więc wyraźnie, że szybsze i częstsze połączenia mają być kluczem do przyciągnięcia na tory kolejnych milionów Polaków.

EKG 2026 - Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity