Poczta Poczta o zwolnieniu z opłacania abonamentu RTV. Jak je zdobyć?

Ile wynosi abonament RTV?

Stawki opłat abonamentowych są określane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i w tym roku wynoszą miesięcznie za radioodbiornik 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny 27,30 zł Osoby zobowiązane do uiszczania opłat abonamentowych, które do 25 stycznia 2024 roku opłacą abonament RTV za cały rok z góry, otrzymają zniżkę w wysokości 10 proc. Formalności związanych z rejestracją odbiorników możemy dokonać za pośrednictwem strony internetowej lub w placówkach pocztowych.

Kto nie płaci abonamentu RTV?

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, jakim osobom przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in.:

* osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa,

* osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,

* osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,

* osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza

miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia

* osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,

* osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,

* osoby bezrobotne,

* osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego,

* będące kombatantami (inwalidzi wojenni lub wojskowi) oraz ich rodziny;

* osoby, które ukończyły 75 lat.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat. Warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat.

Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w dowolnej placówce pocztowej.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwolnienia z abonamentu RTV

Osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych, powinny zgłosić się do wybranej placówki pocztowej i przedstawić stosowne dokumenty.

W przypadku osób z niepełnosprawnością konieczne jest orzeczenie właściwego organu. Z opłat abonamentu zwolnieni są również inwalidzi wojenni i wojskowi. Do uzyskania zwolnienia od opłat wystarczy książka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ emerytalno-rentowy. W przypadku kombatantów, będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi jest to legitymacja osoby represjonowanej.

Emeryci powinni natomiast okazać dowód osobisty, potwierdzający ukończenie 60 lat oraz decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku. Natomiast osoby w wieku przedemerytalnym powinny posiadać decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenie o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego. Bezrobotni muszą przedstawić w placówce pocztowej zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.

