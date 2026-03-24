Ceny paliw drastycznie wzrosły, z ON blisko 9 zł/l i benzyną 95 za 7,34 zł/l, co wymusza na stacjach częste zmiany cenników.

Firmy transportowe alarmują o ryzyku masowych upadłości, gdyż koszt przewozu 100 km wzrósł o 50 zł, i apelują o dopłaty oraz obniżenie akcyzy.

Poczta Polska wprowadza dodatkowe rekompensaty paliwowe (0,14 zł/km dla aut, 0,05 zł/km dla jednośladów) dla pracowników używających prywatnych pojazdów.

Wzrost cen paliw, trwający od końca lutego 2026 roku, jest powiązany z operacją "Epicka furia" koalicji USA-Izrael wymierzoną w Iran.

Szok na stacjach paliw. Ceny diesla i benzyny biją rekordy

Kierowcy w Polsce muszą mierzyć się z nową, trudną rzeczywistością. Ceny na pylonach stacji paliw zmieniają się w oczach, a niektóre sieci korygują je nawet kilka razy w ciągu jednego dnia. Za litr popularnej benzyny 95 trzeba zapłacić już średnio 7,34 zł, ale prawdziwy szok przeżywają właściciele aut z silnikiem Diesla. Cena oleju napędowego zbliża się do granicy 9 zł.

Sytuacja jest dramatyczna zwłaszcza dla firm transportowych. Północna Izba Gospodarcza wraz z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych przygotowuje oficjalny apel do premiera Donalda Tuska oraz ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Przedsiębiorcy ostrzegają, że bez szybkiej interwencji państwa, wiele firm może nie przetrwać najbliższych miesięcy.

Poranna rozmowa VOX FM | SONIK | 2026 03 24

Jak Poczta Polska pomaga swoim pracownikom?

Na kryzys paliwowy zareagował również zarząd Poczty Polskiej. Spółka ogłosiła, że pracownicy, którzy wykorzystują swoje prywatne pojazdy do celów służbowych, otrzymają specjalne dodatki. Standardowe stawki zwrotu kosztów, regulowane odgórnie, przestały być wystarczające w obliczu tak gwałtownych podwyżek.

W związku z tym Poczta Polska zdecydowała się wypłacać dodatkową rekompensatę. Pracownik używający prywatnego samochodu osobowego dostanie dodatkowe 0,14 zł za każdy przejechany kilometr. Z kolei w przypadku motocykli i motorowerów dodatek wyniesie 0,05 zł za kilometr. Wsparcie będzie obowiązywać przez dwa miesiące – od 1 marca do 30 kwietnia 2026 roku.

