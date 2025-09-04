Minister popiera podatek od nadmiarowych zysków banków zamiast wyższego CIT-u

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz od miesięcy postuluje wprowadzenie dodatkowego opodatkowania banków. Jak wyjaśniła, podatek od nadmiarowych zysków banków byłby lepszym rozwiązaniem niż propozycja ministra Domańskiego dotycząca podniesienia CIT-u.

Nadmiarowe zyski to te zyski, które banki uzyskują, oferując wyższe oprocentowanie kredytów niż wynika z kosztu pozyskania pieniądza

- tłumaczyła minister. Według jej oceny, taki podatek bankowy skłoniłby instytucje finansowe do udzielania większej liczby kredytów o niższym oprocentowaniu, co pobudziłoby akcję kredytową i wsparło rozwój gospodarki.

Minister poinformowała, że strategia rozwoju kraju jest przygotowywana na dekadę i koordynowana przez jej resort we współpracy ze wszystkimi ministerstwami. Dokument zawiera mechanizm ewaluacji i zmian, uwzględniając nieprzewidywalne wydarzenia jak pandemia czy wojna w Ukrainie.

"Jesteśmy 20. gospodarką świata – to bardzo duży wspólny sukces Polaków w ciągu 35 lat" - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz. Jednak przestrzegła, że dotychczasowe metody rozwoju oparte na taniej sile roboczej już nie zadziałają.

Minister zwróciła uwagę na największy problem polskiej gospodarki innowacyjnej - Polska znajduje się na szarym końcu Europy pod względem innowacyjności. "To coś, czego żaden rząd nie zdołał zmienić w ciągu minionych 35 lat" - stwierdziła.

Rozwiązaniem ma być koniec z "rozsmarowywaniem wsparcia po trochu dla wszystkich". Zidentyfikowano branże kluczowe: biotechnologię, cyberbranże, energooszczędne i zasobooszczędne technologie oraz sztuczną inteligencję.

Powstał Fundusz Polskich Technologii Krytycznych z budżetem około 4 miliardów złotych. Minister ogłosiła, że ruszyły pierwsze nabory w ramach kilkunastu planowanych konkursów. Wsparcie grantowe ma być skierowane na wypracowanie nowej technologii, jej skalowanie, komercjalizację i budowanie linii produkcyjnych.

Prawdziwe innowacje rodzą się w średnim i dużym biznesie. Państwo polskie musi się nastawić na to, żeby mały biznes zamieniał się w średni, a średni w duży

- wyjaśniła minister strategię wspierania przedsiębiorczości.

Kontrola funduszy KPO dla HoReCa i zamówienia publiczne dla polskich firm

Odnosząc się do kontrowersji wokół Funduszu KPO dla Gastronomii, Hotelarstwa i Cateringu, minister zapowiedziała przedstawienie wstępnych informacji z kontroli w połowie września. Potwierdziła wykrycie przypadków konfliktu interesów i zapowiedziała surowe konsekwencje.

W kwestii zamówień publicznych, minister wskazała na możliwość tak ustawiania warunków przetargów, by polskie przedsiębiorstwa miały lepszy dostęp, nie naruszając przy tym unijnych przepisów. Jako przykład podała inwestycje kolejowe z KPO realizowane w Bydgoszczy i Poznaniu.

Minister Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała także cykl spotkań otwartych z obywatelami w całej Polsce, mających na celu lepsze informowanie o działaniach rządu i realizowanych projektach rozwojowych.