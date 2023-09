i Autor: Getty Images Podatek rolny 2023

Mija termin

Podatek rolny. Do zapłaty nawet 370 zł

Zbliża się termin opłacania podatku rolnego. Opłata pobierana jest nie tylko za pola uprawne, ale również za inne grunty np. staw, sad czy rów. Podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.