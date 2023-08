Podniesiesz pieniądze z ulicy i trafisz do więzienia! Co zrobić w takiej sytuacji?

Pieniądze znalezione na ulicy – co trzeba zrobić?

Pieniądze leżały na trawie i chodniku na warszawskim Gocławiu, zbierali je mieszkańcy. Przejeżdżający obok strażnicy miejscy zabezpieczyli zebrane przez przechodniów banknoty. Cała kwota została przewieziona do siedziby oddziału i zdeponowana w sejfie. Takie jest prawo. Co trzeba zrobić w sytuacji, jak znajdziesz pieniądze na ulicy – wyjaśnia Ustawa o rzeczach znalezionych. Określa ona prawa i obowiązki znalazcy, tłumaczy gdzie się udać ze znalezioną rzeczą Jeśli wiemy do kogo należy gotówka - musimy ją oddać właścicielowi. A jeśli nie jest to możliwe, należy przekazać ją do Biura Rzeczy Znalezionych lub do najbliższej jednostki Policji.

Zabrałeś znalezione pieniądze – grożą ci surowe kary

Zgodnie z Ustawą o rzeczach znalezionych istnieje obowiązek oddania znalezionych rzeczy, w tym gotówki, służbom. Obowiązku tego nie ma, jeśli suma znalezionych pieniędzy nie przekracza 100 zł lub równowartości tej kwoty. Przywłaszczenie cudzego mienia uzyskanego w dowolny sposób (także przez znalezienie) to zgodnie z Kodeksem karnym – przestępstwo. Za taki czyn grozi kara grzywny, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności do lat 3.

Nagroda dla znalazcy

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. Zgodnie z przepisami – rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy. W przypadku, gdyby znalazca nie odebrał rzeczy w wyznaczonym terminie, prawo własności przechodzi na własność gminy.

