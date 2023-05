Podróżni mają powód do radości. RyanAir otworzy kolejny kierunek z Polski!

Mały ZUS Plus przedłużony! Przedsiębiorcy z niższymi składkami ZUS. Do kiedy?

Polacy chętnie wybierają linie lotnicze RyanAir. Gdzie latają najczęściej?

Irlandzkie linie lotnicze RyanAir są jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków przewoźników. Nic więc dziwnego, że RyanAir decyduje się na ciągłe rozszerzanie oferty o kolejne kierunki i trasy. Jak poinformował w rozmowie z portalem Fly4Free Michał Kaczmarzyk, dyrektor generalny Buzz cytowany przez Eskę - w 2022 roku RyanAir przewiózł 14,5 mln Polaków na trasach z i do Polski. W tym roku chcą poprawić wynik o kolejny milion pasażerów. "Polska jest czwartym najważniejszym rynkiem Ryanaira pod względem liczy pasażerów po Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Hiszpanii" - podkreślił Kaczmarzyk.

RyanAir otworzy kolejne kierunki w Polsce. Egzotyka, tropiki i tajemniczy kraj

W związku z wysokim zainteresowaniem przewoźnik podjął decyzję o dodanie do listy kolejnych kierunków - tym razem bardziej tropikalnych i egzotycznych. "Jeżeli chodzi o zimowy rozkład, to lada moment ogłosimy nowe trasy z Polski. Co z bardziej egzotycznymi trasami? Dobrym przykładem jest Maroko, które jest w open sky, więc na pewno będziemy rozwijać stąd naszą ofertę. A Egipt? To jest kierunek, do którego na pewno będziemy latać z Polski. Pytanie nie brzmi więc czy tylko kiedy" - poinformował Michał Kaczmarzyk w rozmowie z Fly4Free.

Jak przytacza Eska, dyrektor Buzz Michał Kaczmarzyk zdradził również, że zimą do oferty zostanie wprowadzony kraj, który nie był wcześniej dostępny w ofercie irlandzkich linii lotniczych. Szczegóły nie są jeszcze znane.

