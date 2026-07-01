Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w 2028 roku renta wdowia ma wynosić 50% drugiego świadczenia i obejmować wszystkich wdowców oraz wdowy.

Lewica deklaruje, że doprowadzi do wprowadzenia tych zmian, będąc częścią rządu w 2028 roku.

Obecnie renta wdowia stanowi 15% drugiego świadczenia (od 1 lipca 2025), a od 2027 r. ma wzrosnąć do 25%, co pokazuje skalę planowanej zmiany.

Ważną modyfikacją ma być rozszerzenie prawa do renty wdowiej na wszystkie osoby uprawnione, eliminując obecne wykluczenia.

Obietnica Włodzimierza Czarzastego: 50 proc. renty wdowiej dla wszystkich

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył w środę konkretną deklarację dotyczącą przyszłości renty wdowiej. Jego zapowiedź może być prawdziwą rewolucją dla tysięcy wdów i wdowców w Polsce. Polityk Lewicy zapewnił, że jego ugrupowanie doprowadzi do wprowadzenia znacznie korzystniejszych zasad.

– Doprowadzimy do tego, że to świadczenie będzie wynosiło 50 proc. (...) to świadczenie będzie dotyczyło wszystkich wdowców i wszystkich wdów, bo teraz wszystkich nie dotyczy. Zrobimy dwie zasadnicze zmiany: 50 proc. i rozszerzymy to na wszystkich, wszyscy będą do tego uprawnieni - zapowiedział Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej.

Oznacza to, że senior po śmierci małżonka mógłby zachować swoją emeryturę lub rentę i dodatkowo otrzymywać połowę świadczenia, które przysługiwało zmarłej osobie. Obietnica marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zakłada, że nowe zasady renty wdowiej wejdą w życie w 2028 roku. Marszałek Sejmu z dużą pewnością siebie podkreślił, że jest to cel, który zrealizuje. "Proszę traktować tę sprawę jako rzecz, która zostanie w 2028 roku przez polityków Lewicy wprowadzona" – dodał.

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Jak renta wdowia ma wyglądać według obecnych planów rządu?

Początkowo, od 2025 roku, wdowa lub wdowiec mogą liczyć na dodatek w wysokości 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym, zachowując przy tym 100 proc. swojego świadczenia. Od stycznia 2027 roku, wskaźnik ten miałby wzrosnąć do 25 proc. Aktualny projekt rządowy zakłada, że renta wdowia będzie wprowadzana stopniowo, a jej wysokość będzie rosła w kolejnych latach, zaczynając od niższego progu.