Inflacja to największy niepokój finansowy Polaków, a tuż za nią plasują się niespodziewane wydatki (47% respondentów).

Cyberoszustwa budzą obawy 28% Polaków, przewyższając strach przed brakiem oszczędności czy utratą pracy, co wskazuje na rosnące zagrożenie.

W 2025 roku odnotowano ponad 222 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa (dwa razy więcej niż rok wcześniej), a cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują AI do wyłudzeń.

Seniorzy (39% w grupie 65+) są najbardziej narażeni na cyberoszustwa, dlatego ochrona danych osobowych będzie kluczowa dla bezpieczeństwa finansowego w 2026 roku.

Inflacja uderza w portfele

Z badania „Portfele Polaków u progu 2026 roku: oszczędności i obawy” wynika, że inflacja pozostaje głównym źródłem niepokoju finansowego. Na drugim miejscu znalazły się niespodziewane duże wydatki, takie jak leczenie czy remont, wskazywane przez 47 proc. respondentów.

Cyberoszustwa coraz groźniejsze

Na trzeciej pozycji uplasowała się kradzież pieniędzy w wyniku cyberoszustw, której obawia się 28 proc. ankietowanych. To więcej niż lęk przed brakiem oszczędności (25 proc.) czy utratą pracy lub spadkiem dochodów (22 proc.). Skala zagrożeń rośnie z roku na rok.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, do początku grudnia 2025 r. w Polsce odnotowano ponad 222 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. Z kolei CERT Polska tylko od stycznia do listopada zablokował ponad 1,8 mln podejrzanych SMS-ów phishingowych.

Seniorzy najbardziej zagrożeni

Cyberoszustw najbardziej obawiają się osoby starsze. W grupie 65+ wskazało je 39 proc. badanych, podczas gdy wśród młodych w wieku 18–24 lata było to 21 proc.

Oszustwa napędzane sztuczną inteligencją

„Prognozy na 2026 r. wskazują, że cyberprzestępcy będą nadal korzystać z dobrze znanych metod, takich jak fałszywe SMS-y czy e-maile, ale coraz częściej łączyć je z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji. Spoofing numerów telefonów, manipulacja głosem oraz deepfake’i sprawiają, że granica między autentycznym kontaktem a próbą oszustwa staje się coraz trudniejsza do rozpoznania” – ocenili autorzy raportu.

Podkreślili też, że ataki coraz częściej wymierzone są bezpośrednio w ludzi. „Podszywają się pod banki, urzędy czy nawet bliskich, wykorzystując presję czasu i strach przed utratą pieniędzy”.

Dane osobowe pod specjalną ochroną

„Rosnąca skala wyłudzeń sprawia, że w 2026 r. ochrona danych osobowych stanie się jednym z filarów bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych” – podsumowali autorzy badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów na próbie 1003 osób.

