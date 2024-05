Polacy chcą 4 dni pracy zamiast krótszego dnia pracy

Polacy chcą 4 dni pracy w tygodniu. Wyniki badania

Zdaniem 68 proc. Polaków wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy po 8 godzin dziennie byłoby lepszym rozwiązaniem, niż 5 dni po 6,4 godziny. To drugie rozwiązanie wybrałoby 23 proc. osób, a 9 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii. Ankietowani zostali również zapytani w pytaniu wielokrotnego wyboru o ewentualne skutki wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy. Respondenci odpowiedzieli, że ich zdaniem dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie (40 proc. wskazań), pracownicy zarobią mniej (15 proc.), zarówno pracownicy jak i pracodawcy zarobią więcej (14 proc.), obie grupy otrzymają mniej (12 proc.), nie ma zdania na ten temat (11 proc.), pracodawcy zarobią mniej (10 proc.), większe dochody osiągną wyłącznie przedsiębiorcy (8 proc.). Z kolei 7 proc., twierdzi, że 4-dniowy tydzień pracy zwiększy jedynie zarobki pracowników.

Praca zdalna a 4-dniowy tydzień pracy

Wprowadzenie skróconego tygodnia pracy może być kluczowe w kwestii poprawy efektywności pracowników w firmach. Aby stało się to jednak możliwe, istotne jest korzystanie z nowoczesnych technologii oraz narzędzi do automatyzacji. Ankietowani w badaniu wskazali, że jeżeli nie byłoby możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, to dodatkową motywacją byłoby oferowanie pracy zdalnej / hybrydowej (54 proc.), 28 proc. nie ma zdania na ten temat, a 18 proc. uważa, że nie motywowałoby ich to bardziej do wykonywania obowiązków. Respondenci zostali zapytani również o to, czy Polacy chętnie wykorzystują nowoczesne, cyfrowe narzędzia do pracy. Nawet 68 proc. sądzi, że tak, 16 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat, 10 proc. uważa, że niechętnie, a 6 proc. twierdzi, że nie mamy możliwości i czasu, aby się tym zająć.

4-dniowy tydzień pracy to mniejsze wypalenie zawodowe

-W dyskusji na temat wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy musimy brać pod uwagę efektywność, wysokość dochodów firm oraz wpływ tego rozwiązania na konkretne branże. Naukowcy z University of Cambridge i z Boston College w USA przeprowadzili badanie, które objęło 61 organizacji i firm w Wielkiej Brytanii, zatrudniających około 2,9 tys. osób. Wyniki pokazały, że skrócenie tygodnia pracy spowodowało u 71 proc. pracowników mniejsze wypalenie zawodowe, a liczba absencji z powodu chorób zmniejszyła się o 65 proc. Dodatkowym plusem było to, że przychody firm objętych badaniem nie spadły, po pół roku nawet nieznacznie się zwiększyły (średnio o 1,4 proc.). – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

