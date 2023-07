i Autor: Pexels

Polacy coraz ubożsi! Niemal co drugiego Polaka nie stać na korzystanie z restauracji

Mimo, że w ostatnim czasie w Polsce rosną wynagrodzenia, inflacja przyczyniła się do znacznego zubożenia Polaków. Jak czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej" niemal co drugiego Polaka nie stać już na chodzenie do restauracji ze względu na zbyt wysokie ceny.