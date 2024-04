Polacy masowego dostają pismo z tego oddziału ZUS! Muszą oddawać pieniądze

ZUS w Legnicy będzie egzekutorem nieprawidłowo pobranych świadczeń

Projekt zmiany rozporządzenia ministra finansów w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów ZUS wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne przewiduje, że odzyskiwaniem świadczeń będzie się zajmował oddział ZUS w Legnicy. Ma to poprawić skuteczność odzyskania nienależnie pobranych środków – pisz „Rz”. Chodzi między innymi o emerytury, renty, zasiłki chorobowe czy 800 plus. Obecnie do egzekucji jest wyznaczonych 43 dyrektorów oddziałów ZUS. Poza należnościami składkowymi odzyskują oni także kwoty nienależnie pobranych należności pieniężnych z tytułu 26 rodzajów świadczeń.

Zmiany w ZUS wprowadzane stopniowo

Dyrektor legnickiego oddziału ZUS będzie uprawniony do prowadzenia, na terenie całego kraju, egzekucji należności pieniężnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłku chorobowego) lub innych świadczeń wypłacanych przez ZUS (np. 800 plus), które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń. Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Legnicki oddział przejmie egzekucję świadczeń w postępowaniach wszczętych od dnia wejścia w życie zmian (mają zacząć obowiązywać 1 czerwca 2024 r.). Te wszczęte wcześniej – jeśli wciąż trwają – będą przejmowane stopniowo według kalendarza określonego w rozporządzeniu, w okresie od 1 listopada 2024 r. do 1 września 2025 r. Tak długie terminy przejściowe wynikają z tego, że przejąć trzeba będzie ok. 70 tys. spraw. Dyrektorzy oddziałów ZUS przekazując akta do Legnicy będą musieli zawiadamiać o tym osoby zobowiązane do zwrotu należności (o zmianie organu egzekucyjnego i numerze rachunku bankowego legnickiego ZUS).

QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 16 Dokończ znane powiedzenie z czasów PRL dotyczące pracy: „Czy się stoi, czy się leży….” brygadzista sukces mierzy się zarobi dla młodzieży trzy tysiące się należy Dalej