Wymiana dowodu osobistego

Dowody osobiste tracą ważność po 10 latach. Powinny zwrócić na to uwagę osoby z rocznika 1996, które odebrały swój pierwszy dowód osobisty w roku 2014. "Fakt" zapytał resort cyfryzacji o to, ile osób musi wymienić dokument tożsamości. Okazało się, że 2 mln 701 tys. 799 osób ma dowody tracące ważność w 2024 r. Kogo to dotyczy? M.in. osób, które osiągnęły pełnoletniość w 2014 r. Wymiana czeka także te osoby, które wyrabiały dowód 10 lat temu, ponieważ właśnie na taki okres wydawane są obecnie dokumenty.

Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu konieczna jest w przypadku:

* utraty ważności dokumentu (dane dotyczące daty ważności widnieją na dowodzie osobistym),

* zmiany danych osobowych, np. nazwiska po ślubie,

* zmiany wyglądu, np. po operacji plastycznej,

* kradzieży lub zgubienia dokumentu,

* zniszczenia dokumentu,

* kradzieży danych osobowych.

Kary za nieważny dowód osobisty

Wymiana dowodu osobistego to obowiązek każdego obywatela. Żadna instytucja nie przypomina o konieczności wymiany dokumentu. Osoby, które nie posiadają ważnego dowodu osobistego lub unikają jego wymiany, podlegają karze. Zgodnie z przepisami, za takie działanie grozi kara ograniczenia wolności lub kara grzywny w wysokości 5000 zł. Nieważnym dowodem nie potwierdzisz swojej tożsamości. Możesz mieć kłopot z odebraniem listu poleconego na poczcie, nie skorzystasz z usług bankowych i nie przekroczysz granicy.

Elektroniczny dowód osobisty

Osoby, które posiadają dowód osobisty w telefonie, nie muszą go wymieniać. Elektroniczny dowód osobisty, zwany mDowodem, jest równoważny z plastikowym dowodem osobistym. Jednak nie jest to cyfrowa wersja dowodu osobistego, a nowy, cyfrowy dowód tożsamości. Oba dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności. Oba dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności.

Jak wyrobić nowy dowód osobisty?

Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od tego miejsca zameldowania. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm spełniające odpowiednie warunki (dane dotyczące wymogów zdjęcia do dowodu również można sprawdzić na stronie rządowej). Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie. Nie ma znaczenia, czy dokument wydawany jest po raz pierwszy czy zostaje wymieniany z powodu utraty ważności czy zmiany danych.

