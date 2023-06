Polacy nie chcą 800 plus. Wolą propozycję Tuska!

Kryterium dochodowe powinno decydować o wypłacie 800 plus?

Na pytanie o to, jakie rozwiązanie wspomagające rodziny jest najlepsze, 65,7 proc. badanych odpowiedziało, że podnoszenie kwoty wolnej od podatku, zaś 61,5 proc., że ulga podatkowa na dzieci. Na trzecim miejscu (26,9 proc.) znalazł się waloryzowany program 500+, rozszerzony także na dzieci powyżej 18 lat do czasu zakończenia przez nie nauki, maksymalnie do 26 roku życia. 23 proc. badanych jako najlepsze rozwiązanie wskazało waloryzowany program 500+.

22,5 proc. badanych wskazało, że podwyższone do 800 zł świadczenie 500+, które otrzymują rodziny na każde dziecko do 18. roku życia, powinno przysługiwać każdej rodzinie niezależnie od dochodów. 53,1 proc. opowiedziało się za tym, by takie świadczenie przysługiwało tylko rodzinom spełniającym określone kryterium dochodowe. Zdaniem 20,5 proc. świadczenie nie powinno przysługiwać nikomu, zaś 3,9 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

