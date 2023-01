Polacy nie przerazili się stóp procentowych? Rekord mieszkaniówki w 2022 roku

Jak czytamy w raporcie HRE Investments w 2022 roku oddano do użytkowania 238,6 tys. nieruchomości, co jest najwyższym wynikiem od 1979 roku. Jak jednak zaznaczają eksperci, wtedy budowano mniejsze lokale niż dziś, więc po skumulowaniu powierzchni wszystkich mieszkań oddanych do użytku w ubiegłym roku, okazałoby się, że mają 22,1 mln metrów kwadratowych, co wynika z danych GUS i jest rekordem w polskiej mieszkaniówce. W latach 70' XX wieku oddawano do użytkowania mieszkania i domy o łącznej powierzchni od 10 do niecałych 18 mln metrów kwadratowych. Wygląda więc na to, że Polacy nie przerazili się wysokich stóp procentowych - lub są to odbiory za korzystny dla kredytobiorców rok 2021.

HRE wskazuje jednak, że liczba zakończonych inwestycji to jedno, a rozpoczętych nowych - to drugie. W 2022 roku o 30 proc. spadła liczba rozpoczętych inwestycji względem 2021 roku. To oczywiście oznacza, że w 2024 i 2025 roku będzie mniej odebranych nowych mieszkań.

Czy budujemy coraz mniejsze mieszkania? Zależy z którym rokiem się porównujemy

Według raportu z 2022 roku, statystyczna nieruchomość mieszkalna oddana do użytku miała powierzchnię średnio 92,5 metrów kwadratowych, o 0,4 metra mniej niż w 2021 roku. Rekordowy był 2003, gdy średnia wyniosła 115 metrów kwadratowych, gdy wtedy trendowała głównie budowa domów (aż 7 na 10 nieruchomości).

- A kiedy w Polsce powstawało najwięcej sztuk mieszkań? Powojenne dane GUS pokazują, że rekord przypadł na 1978 rok. Wtedy w Polsce powstały prawie 284 tysiące nowych mieszkań. To o 45 tysięcy mieszkań więcej niż w 2022 roku. Pod koniec lat 70-tych budowano jednak dość skromne lokale. Przeciętna powierzchnia mieszkania oddawanego do użytkowania była na poziomie 62,2 m kw. Teraz statystyczne nowe „M” jest o ponad połowę większe - czytamy w raporcie HRE.

