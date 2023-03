Polacy odporni na kryzys. 29 marca Pierwszy Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Czternasta emerytura będzie wypłacana co roku. Projekt ustawy trafił właśnie do rządu. Zobacz, co zawiera

Pierwsza konferencja poświęcona tematyce odporności w kontekście ochrony ludności i obrony cywilnej kraju odbędzie się 29 marca w warszawskim hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Organizatorem wydarzenia „ODPORNOŚĆ 2023 - I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” są InfoSecurity24.pl i Defence24.pl.

„ODPORNOŚĆ 2023 - I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona zagadnieniom kompleksowego działania, zarówno struktur państwa jak i obywateli. Działania nie tylko w momencie wystąpienia kryzysu, ale też przygotowywania się do niego i budowania odporności. Wydarzenie to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń specjalistów, przedstawicieli samorządu, świata polityki, nauki, służb mundurowych i wojska.

Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że budowanie odporności, ochrona i obrona ludności cywilnej kraju jest bardzo istotna. Pandemia COVID-19, kryzys na wschodniej granicy Polski czy wojna w Ukrainie to tylko niektóre z przykładów, które to potwierdzają.

Doświadczenia naszych sąsiadów, zaatakowanych przez Rosję, będą stanowiły punkt wyjścia do debaty na temat tego, jak w Polsce powinniśmy budować odporność społeczeństwa i państwa oraz tego, jak system ochrony i obrony ludności cywilnej powinien wyglądać w naszym kraju.

Chcielibyśmy – zdając sobie sprawę z tego, że wiele obszarów dotyczących bezpieczeństwa przenika się i przecina w sytuacji, kiedy dochodzi do kryzysu – by wnioski z dyskusji pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, jakich działań potrzebuje Polska tu i teraz. Nie tylko w wymiarze systemowym, ale też lokalnym, by w chwili, kiedy stanie się to konieczne, móc podjąć szybkie i adekwatne kroki zmierzające do zminimalizowania negatywnych konsekwencji sytuacji kryzysowych.

Gośćmi honorowymi konferencji będą Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk Konrad Korpowski.

Udział w wydarzeniu potwierdzili też, między innymi:

- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Adamem Koniecznym;

- Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. broni Grzegorz Gierelak;

- Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski;

- Dowódca 18. Stołecznej Brygady Oborny Terytorialnej płk Marek Pietrzak;

- Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak.

„ODPORNOŚĆ 2023 - I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” odbędzie się 29 marca w Warszawie, w hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji zarejestruj się na www.kongresodpornosc.pl

