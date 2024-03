Polacy oszczędzają na świętach. Niemal co drugi musi zaciskać pasa

Ile Polacy wydają na święta?

Raport pt. „Świąteczne zakupy Polaków 2024”, autorstwa Grupy BLIX, wykazał, że 47,5% aktywnych konsumentów zamierza ograniczyć tegoroczne wydatki na zakupy wielkanocne względem zeszłorocznych. Rok temu 67,7% badanych konsumentów planowało zachować większą oszczędność w wielkanocnych zakupach niż w 2022 roku. Obecnie 31% ankietowanych nie chce pomniejszać świątecznych wydatków w stosunku ubiegłorocznych. Poprzednio 18,3% respondentów deklarowało taką postawę. Jak wyniki interpretują eksperci?

– W mojej ocenie, kilka istotnych czynników wpłynęło na zmniejszenie różnicy pomiędzy osobami planującymi ograniczenie wydatków i zamierzającym je zwiększyć w porównaniu z poprzedzającym rokiem. Kluczową rolę mógł odegrać obniżony o prawie 10 p.p. poziom inflacji. W związku z tym, że ceny produktów i usług względem wcześniejszego roku nie rosną tak szybko, konsumentom łatwiej jest utrzymać swoje wydatki na stabilnym poziomie. Po drugie, zwiększyła się siła nabywcza osób, które zyskały na wzroście płacy minimalnej o 17,7% i podniesieniu świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł – komentuje dr Krzysztof Łuczak, współautor badania z Grupy BLIX.

Marcin Lenkiewicz, drugi ze współautorów badania z Grupy BLIX zauważa, że stabilizacja cen energii i produktów rolnych zmniejszyła skłonność producentów do podwyżek. – Ponadto na rynku obserwujemy nasiloną konkurencję między sieciami handlowymi. Prowadzi ona do zwiększonej liczby promocji i ofert specjalnych, na przykład bonów rabatowych czy kuponów. To z kolei może zachęcać konsumentów do większych zakupów – uważa ekspert.

O tyle Polacy tną wydatki na święta

O ile Polacy zredukują swoje świąteczne wydatki? Konsumenci zdecydowani na ograniczenie tegorocznych wydatków przeważnie chcą je zredukować o 15-20% względem zeszłorocznych. Tak deklaruje 23,7% ankietowanych. Rok temu ten przedział wskazało 22,1% badanych. – Te wyniki sugerują, że konsumenci dążą do umiarkowanych oszczędności. Chcą ograniczyć wydatki, nie robiąc tego drastycznie, lecz zachowując pewne wielkanocne standardy. Polakom w szczególności zależy na dobrej jakości produktów zakupionych na święta – stwierdza Marcin Lenkiewicz.

Obecnie 23,5% konsumentów nastawionych na większe oszczędności zamierza ograniczyć wydatki o 10-15% w stosunku do ubiegłorocznych. Rok wcześniej 17,7% podało ten przedział. – Ta grupa konsumentów poszerzyła się o blisko 6 punktów procentowych rok do roku. To może wskazywać na rosnącą świadomość konieczności oszczędzania oraz bardziej świadome podejście do budżetowania. Pomimo ogólnej poprawy kondycji finansowej społeczeństwa, niektórzy wciąż zachowują ostrożność. Są też bardziej skłonni do dokonywania drobnych oszczędności, by nie rezygnować z dobrej jakości życia – analizuje dr Krzysztof Łuczak.

Tym razem ograniczenie wydatków o 20-30% zapowiada 16,7% oszczędzających Polaków. Poprzednio 17,5% tak wskazywało. Z kolei niezdecydowani w tym względzie stanowią 13,3%. Rok temu było ich 17,8%. – Ta ostatnia grupa zmniejszyła się o 4,5 p.p. Poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej lub indywidualnej finansowej sprawia, że konsumenci są bardziej pewni siebie i świadomi swoich możliwości zakupowych – zwraca uwagę Marcin Lenkiewicz.

Ponadto autorzy badania informują, że o 10% zamierza ograniczyć wydatki 10,9% konsumentów nastawionych na oszczędzanie (rok temu – 7,6%). Redukcje na poziomie 30-40% planuje zaledwie 6,2% pytanych (poprzednio – 8,5%). Z kolei o 40-50% chce ciąć świąteczne wydatki 4,4% ankietowanych (w ub.r. – 6,6%). Zmniejszenie nakładów o więcej niż 50% zapowiada 1,3% respondentów (wcześniej – 2,2%).

