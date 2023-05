Polacy piją mniej wódki. Spadła też sprzedaż tzw. “małpek”. Powód zaskakuje?!

Auchan przyjmuje do pracy! Prawie 4000 zł na start i ekstra 1200 złotych!

Według informacji zamieszczonych na Portalu Spożywczym, w 2022 roku odnotowano znaczący spadek sprzedaży tzw. wódki czystej, aż o 10 procent. Ogólnie dla napojów spirytusowych, spadek ten wyniósł 5 procent. Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego, potwierdza na łamach tego portalu, że pierwszy kwartał 2023 roku również wykazuje tendencję spadkową. Mimo spadku sprzedaży alkoholi spirytusowych ogółem, widać, według raportu Insight Analyst w Nielsen IQ, ostatnie dwa lata odznaczyły się wzrostem sprzedaży whisky, rumu, ginu, czy alkoholi regionalnych.

- Mamy tu na myśli okowity, nalewki czy wódki regionalne produkowane w niewielkich destylarniach. Wśród konsumentów obserwujemy entuzjastyczne podejście do miksologii oraz paringu, a więc sztuki przygotowywania koktajli oraz dobierania ich do potraw i innych napojów. Niestety, wielu konsumentów napotyka problemy z dostępnością wysokiej jakości wyrobów z lokalnych rodzinnych manufaktur, co ogranicza ich możliwości eksperymentowania z różnymi smakami - podaje prezes ZP PPS.

Środowisko nazywa to "premiumizacją rynku". Branża zauważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby umożliwienie sprzedaży alkoholu przez internet. Wiązałyby się z tym korzyści zarówno dla kupujących, jak i lokalnych producentów alkoholi. W dodatku, być może taka forma utrudniłaby zdobycie alkoholu przez osoby niepełnoletnie.

