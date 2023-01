Ceny energii w Europie

Ceny energii w Polsce nie są najniższe w Europie. Wręcz przeciwnie, jak podaje Business Insider, okazuje się, że od ostatniego tygodnia grudnia ceny energii w Polsce są zazwyczaj jednymi z najwyższych w Europie, czasem ponad dwukrotnie wyższe niż w Niemczech. Na przykład 3 stycznia 2023 w aukcji dnia następnego na paryskiej giełdzie Epex Spot SE polska energia elektryczna została wyceniona na 131,51 euro za megawatogodzinę, czyli w przeliczeniu na kurs średni NBP 615,47 zł. Na Towarowej Giełdzie Energii cenę hurtową dnia ustalono na 571,91 zł za MWh. Tymczasem w Niemczech cena była tego dnia o ponad połowę niższa – 56,60 euro za MWh.

Co wpływa na ceny energii?

Dlaczego energia elektryczna w Niemczech obecnie jest tańsza niż w Polsce? Składa się na to kilka czynników, w tym obniżenie cen gazu na europejskich giełdach. Zdaniem ekspertów, sytuacja związana z dostawami gazu w UE ustabilizowała się, popyt również spada. To wywiera presję generalnie na ceny. Ostatecznie dla cen prądu nie bez znaczenia są różnice w miksie energetycznym, czyli to z czego produkowany jest prąd w danym obszarze. W tym czasie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech było w tym czasie wietrznie. Z tą różnicą, że u nas PSE (PSE Krajowa Dyspozycja Mocy) nakazały zmniejszyć moce energetyki wiatrowej, za co wypłacane będą farmom wiatrowym odszkodowania, a takiego czegoś nie widać w polityce nadzoru niemieckiego. To pozwoliło tam na poważne zbicie cen hurtowych.

Energia z wiatraków czy węgla?

Business Insider podkreśla, że prąd z wiatraków w Polsce produkują głównie prywatne firmy, a z węgla brunatnego i kamiennego niemal wyłącznie państwowe. Według tego serwisu państwowy nadzór zadecydował, że część wiatraków musi stać bezczynnie, by państwowe bloki na węgiel kamienny mogły działać w takim zakresie, jaki uznają za stosowny. Odbiorcy zapłacili przez to więcej za prąd.

