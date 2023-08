Polacy pracują nawet na urlopie? W wolne odbierają telefony od przełożonych

Polacy nie potrafią odpoczywać na urlopie? Zajmowanie się pracą na urlopie może odbić się na naszym zdrowiu

Jak czytamy na stronie WSB Merito, Polacy mają problem z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, na co wskazują badania. Choćby wcześniej wspomniany "Monitor Rynku Pracy", z którego wynika, że 50 proc. badanych w czasie urlopu odbiera telefony służbowe w czasie urlopu, 17 proc. robi to często 38 proc. rzadko, a 45 proc. sprawdzą służbowe maile. Z kolei jak wynika z raportu PSH Lewiatan, co drugi aktywny zawodowo Polak jest przemęczony pracą i przyznaje, że w czasie urlopu nie potrafi odrzucić myśli o zadaniach, które go czekają po powrocie do biura.

- Nasz problem z postawieniem granicy w czasie urlopu zaczyna się gdzieś indziej – mowa tu o czasie, który poświęcamy codziennie na pracę wykraczającym poza ustawowe 8 godzin dziennie. Pracownie nadmiernej liczby godzin zaburza równowagę między pracą a życiem prywatnym, powodując pogorszenie się naszego zdrowia - wyjaśnia Beata Adamczyk-Nowak, ekspert z zakresu psychologii społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi na stronie WSB Merito.

Ekspertka powołuje się na raport Światowej Organizacji Zdrowia, według którego wynika, że nadmierna ilość godzin w pracy przyczynia się do 745 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Ponadto zwiększa się ryzyko udaru i zgonu z powodu choroby niedokrwienia serca, wtedy gdy pracujemy 55 godzin lub więcej tygodniowo (w porównaniu do 35-40 godzin tygodniowo).

Jak odpoczywać na urlopie?

Na stronie WSB Merito czytamy, że nieustanne tkwienie w pracy jest obciążające dla naszego mózgu, dlatego istotne jest aby w trakcie wolnego faktycznie się zrelaksować, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. To jednak wymaga... pracy.

- W swoje nawyki wypoczynkowe powinniśmy wdrożyć kilka praktyk pozwalających nam odpocząć. Będą one wiązać się przede wszystkim z przestawieniem swojego myślenia z trybu zadaniowego na tryb spontaniczny. Początkowo zmiana myślenia z typowo korporacyjnego może być trudna, jednak dobry wypoczynek także wymaga pewnej wprawy - pisze ekspertka Uniwersytetu WSB Merito Chorzów.

Ekspertka zaleca w pierwszej kolejności pomyśleć jakie aktywności lubimy najbardziej i zaplanować je na pierwsze dni urlopu. Dobierając aktywności starajmy się wybierać te, które pochłaniają dużo uwagi, tym samym już na samym początku urlopu można przestawić mózg na tryb wypoczynkowy.

Beata Adamczyk-Nowak pisze również, aby w czasie urlopu wykreślić ze słownika hasło "praca", nie korzystać ze sprzętów służbowych i unikać rozmów o pracy. Warto również dobrać odpoczynek do naszej pracy - jeśli pracujemy umysłowo warto odpoczywać aktywnie, jeśli pracujemy fizycznie lepiej zająć się aktywnościami spokojnymi i relaksacyjnymi.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.