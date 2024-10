Polacy ruszyli po nowe 800 plus. Setki tysięcy wniosków o babciowe

Akcyza na papierosy i płyny do e-papierosów w górę. Paczka zdrożeje do 27 zł

Aktywny rodzic - nowe świadczenie od 1 października

Od 1 października trwa nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". W ramach programu rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia, jednak w trakcie jego obowiązywania mogą wielokrotnie zmieniać rodzaj wsparcia. Pierwsze wypłaty środków z programu planowane są na przełomie listopada i grudnia.

Rodzic może złożyć wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wyłącznie przez internet. Do wyboru są cztery możliwości:

* platforma PUE ZUS (eZUS),

* aplikacja mobilna mZUS,

* bankowość elektroniczna,

* portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Lawina wniosków o babciowe

Od 1 października rodzice złożyli blisko 317 tys. wniosków o świadczenia z programu Aktywny Rodzic, co objęło ponad 322 tys. dzieci. Najbardziej zainteresowani programem są mieszkańcy woj. mazowieckiego, którzy złożyli prawie 50 tys. wniosków – wynika z najnowszych danych ZUS.

Rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka poinformował że najpopularniejszym świadczeniem jest "aktywnie w żłobku". O ten rodzaj wsparcia do 16 października złożono 155,8 tys. wniosków na 158,4 tys. dzieci. Na świadczenie "aktywni rodzice w pracy" wpłynęło 84,4 tys. wniosków na 85,9 tys. dzieci, a na "aktywnie w domu" – 76,6 tys. wniosków na 77,9 tys. dzieci.

Z danych ZUS wynika, że najbardziej zainteresowani programem Aktywny Rodzic są mieszkańcy woj. mazowieckiego, którzy złożyli 49,7 tys. wniosków. Z kolei najmniej wniosków wysłali do ZUS rodzice z woj. lubuskiego (7,1 tys.).

Jak podał Zakład, najbardziej popularny jest kanał PUE ZUS – 234 tys. wniosków, co daje 73,9 proc. wpływu wszystkich wniosków. W aplikacji mobilnej ZUS złożono 25,6 tys. wniosków, co stanowi 8,1 proc. wszystkich wniosków, przez banki – 51,1 tys. wniosków, co daje 16,1 proc., a przez portal Empatia MRPiPS – 6,1 tys. wniosków, a więc 1,9 proc.

