Polacy sprowadzają mniej używanych aut na początku roku. Najgorszy wynik od lat

Spadek importu używanych samochodów do Polski – analiza przyczyn.

Wpływ stref czystego transportu i ekspansji marek z Chin na rynek aut używanych.

Zmiany w cenach i czasie sprzedaży aut używanych.

Kierunki importu – które kraje tracą na znaczeniu?

Import aut używanych w Polsce spada

Import używanych samochodów osobowych i dostawczych do Polski wyraźnie wyhamowuje. Początek roku 2026 przyniósł spadek o 16,4% w porównaniu do poprzedniego roku, z liczbą nieco ponad 64,3 tys. sprowadzonych pojazdów.

To najniższy wynik od 3 lat i czwarty miesiąc z rzędu, kiedy obserwujemy tendencję spadkową. Średni wiek importowanych samochodów osobowych to 12,2 roku. Zauważalny jest fakt, że najbardziej zmalał import aut w wieku od 6 do 10 lat (spadek o 20,9% rdr). Jedyną grupą, która odnotowała wzrost (o 1%), były samochody młodsze niż 2 lata.

Dlaczego import aut używanych spada?

Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, wskazuje na kilka kluczowych przyczyn tej sytuacji:

Odbudowa rynku wtórnego: Polski rynek wtórny po pandemii w dużej mierze wrócił do równowagi.

Polski rynek wtórny po pandemii w dużej mierze wrócił do równowagi. Dobre roczniki: Segment aut w wieku 6-10 lat zyskał dzięki pojawieniu się na rynku pojazdów z roczników 2019 i początku 2020.

Segment aut w wieku 6-10 lat zyskał dzięki pojawieniu się na rynku pojazdów z roczników 2019 i początku 2020. Auta pokontraktowe: Na rynek trafia coraz więcej młodych samochodów po kontraktach.

Na rynek trafia coraz więcej młodych samochodów po kontraktach. Spadek cen nowych aut: Obniżki cen nowych samochodów przekładają się na ceny aut używanych.

Obniżki cen nowych samochodów przekładają się na ceny aut używanych. Konkurencja z Chin: Coraz więcej atrakcyjnych cenowo nowych samochodów z Chin skłania klientów do rezygnacji z zakupu używanego pojazdu na rzecz nowego.

Strefy czystego transportu zniechęcają do kupna aut używanych?

Dodatkowym czynnikiem, który zniechęca do zakupu starszych aut, są zapowiedzi wprowadzenia stref czystego transportu w wielu polskich miastach. W efekcie mamy do czynienia z "rynkiem klienta", co potwierdzają dane AAA Auto. Średnia cena sprzedanego samochodu w styczniu spadła do nieco ponad 50,4 tys. zł (o 1066 zł mniej niż rok wcześniej), a średni czas sprzedaży wydłużył się z 46 do 48 dni.

Niezmiennie, głównym źródłem używanych samochodów pozostają Niemcy, skąd pochodzi ponad połowa importu (52,1%). W styczniu sprowadzono stamtąd ponad 33,5 tys. pojazdów, co oznacza spadek o 15,8% w porównaniu z poprzednim rokiem. Kolejne miejsca zajmują Francja, USA i Belgia. Co istotne, wszystkie kraje z TOP20 odnotowały spadek importu, a największe zniżki zanotowały Japonia (42,2%), Szwecja (36,3%) i Finlandia (35,3%).

Spadający import używanych aut to nie tylko chwilowe załamanie, ale element głębszej zmiany strukturalnej na rynku. Przyczyną jest m.in. agresywna ekspansja marek z Chin.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Nie każdy wjedzie do centrum miasta