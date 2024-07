ZUS nagradza: świadczenia honorowe dla stulatków i rodzicielskie Mama 4 plus

Polacy uważają oddawanie długów za obowiązek moralny

O wynikach badania „Moralność Finansowa Polaków 2024", przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), poinformował BIG Info Monitor.

Respondentom zadano pytanie, czy zgadzają się z poglądem, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym. W tegorocznej edycji badania 91 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco - wskazali autorzy badania. Przeciwnego zdania jest 2 proc. ankietowanych, a odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 7 proc. pytanych.

Autorka badania prof. Anna Lewicka-Strzałecka zwróciła uwagę, że w ostatnich latach rośnie odsetek osób niemających jednoznacznej opinii nt. obowiązku oddawania długów. "Chociaż udział osób negujących obowiązek oddawania długów historycznie oscylował w okolicach 1-3 proc., to odsetek tych uznających takie zachowanie za bezwzględną powinność moralną na przestrzeni ostatnich lat stopniowo się zmniejsza" - powiedziała.

Jak wyjaśniła, "to pokazuje, że w polskim społeczeństwie wyraźnie rośnie sfera niejasności, a konieczność regulowania zobowiązań nie dla wszystkich jest oczywista".

Według wyników badania ZFP z poglądem, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym, częściej nie zgadzają się mężczyźni niż kobiety. Oddawanie długów częściej negują też osoby młode (18-29 lat), a także te, które już mają problemy ze spłatą kredytów lub pożyczek i czują się pokrzywdzone przez instytucje finansowe.

- Porównanie z wynikami ubiegłorocznych badań wskazuje na względną stałość profilu osób, które wykazują większe przyzwolenie na nadużycia w sferze finansów" - zauważyła Lewicka-Strzałecka.

Najwyższy odsetek uważających, że oddawanie długów jest obowiązkiem moralnym, jest w województwach wielkopolskim (95,7 proc.), warmińsko-mazurskim (94,6 proc.), i lubelskim (94,3 proc.). Odpowiedź taka najrzadziej padała w województwach łódzkim (85,9 proc.), mazowieckim (86,8 proc.), i w lubuskim (88, proc.)

Rośnie zadłużenie Polaków

Według BIG InfoMonitor, "mimo poprawiającej się koniunktury gospodarczej zadłużenie pełnoletnich Polaków na koniec kwietnia 2024 zwiększyło się rok do roku o 7 proc. Jednocześnie liczba osób, która boryka się z problemami finansowymi, zmniejszyła się".

Autorzy raportu oceniają, że może to świadczyć o pogłębieniu się problemów finansowych osób, które je mają. "Choć nadal większość Polaków uważa, że należy wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych, to możemy pokusić się o wniosek, że wraz z utrwalaniem problemów finansowych, wśród części osób dochodzi do erozji tej zasady moralnej" - wskazano.

Autorką dziewiątej edycji badania jest prof. Anna Lewicka-Strzałecka, badaczka etyki życia gospodarczego. Partnerami raportu „Moralność finansowa Polaków 2024” są Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, EOS Poland, Ikano Bank, Ultimo.

BIG InfoMonitor to działające od 2004 roku biuro informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku. Spółka prowadzi rejestr dłużników, do którego każdy przedsiębiorca oraz inne upoważnione do tego instytucje, mogą wpisać firmę i konsumenta, którzy zalegają z płatnościami i pobrać informacje o ich ewentualnym zadłużeniu