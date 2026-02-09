Kacper Tomasiak zdobył pierwszy medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Młody skoczek narciarski wywalczył srebro, skacząc 103 i 107 metrów.

Za swój wyczyn Tomasiak otrzymał milion złotych nagród oraz dwuletnie stypendium.



Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim

Rywalizacja w olimpijskim konkursie skoków narciarskich była niezwykle wyrównana. W pierwszej serii Kacper Tomasiak uzyskał 103 metry, co uplasowało go tuż za podium i pozostawiło realne nadzieje na medal. Kluczowa okazała się jednak druga próba. Skok na 107 metrów pozwolił młodemu zawodnikowi przesunąć się na prowadzenie i praktycznie przesądził o miejscu w czołowej trójce. Ostatecznie Polak zakończył zawody jako wicemistrz olimpijski, zapisując się w historii zimowych igrzysk.

Nagroda finansowa za medal olimpijski

Sportowy sukces szybko przełożył się na wymierne korzyści. Polski Komitet Olimpijski przyznał Tomasiakowi 400 tysięcy złotych premii, a dodatkowo 200 tysięcy złotych w tokenach. Tradycyjnie pakiet nagród uzupełniają również upominki rzeczowe, w tym obraz, voucher wakacyjny oraz biżuteria, które od lat trafiają do medalistów igrzysk olimpijskich.

Wsparcie ministerstwa sportu i turystyki

Na tym jednak lista gratyfikacji się nie kończy. Ministerstwo Sportu i Turystyki zagwarantowało skoczkowi 78 tysięcy złotych jednorazowej nagrody oraz dwuletnie stypendium o łącznej wartości 370 tysięcy złotych. Takie zabezpieczenie finansowe daje zawodnikowi komfort w planowaniu przygotowań oraz kolejnych startów na najwyższym poziomie.

Pierwszy medal polski na igrzyskach olimpijskich 2026

Łączna wartość nagród przekracza milion złotych, co pokazuje skalę znaczenia olimpijskiego srebra. Co istotne, to pierwszy medal dla Polski zdobyty podczas igrzysk olimpijskich 2026. Przed Kacprem Tomasiakiem wciąż kolejne wyzwania – start indywidualny na dużej skoczni, rywalizacja w mikstach oraz występ w męskich duetach, które mogą jeszcze powiększyć jego dorobek medalowy.

