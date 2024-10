Politycy dostaną drogie prezenty i ich nie zgłoszą. Nowe przepisy pozwolą im je ukryć

Politycy będą mogli ukrywać prezenty? Szykują się nowe przepisy

Chodzi o darowizny o wartości powyżej 380 zł przekazane ministrom i wojewodom. Informacje o nich obdarowani muszą wpisywać do rejestru korzyści. Jak podała "Rz", próg wkrótce ma zostać podniesiony. Projekt ustawy, nad którym pracuje rząd, przewiduje, że wzrośnie on do 1075 zł.

- Lektura rejestrów korzyści ministrów pozwala stwierdzić, że znaczna część otrzymywanych przez nich podarków ma wartość poniżej tego progu i nie będzie podlegać ujawnieniu. Potrzeby zwiększenia progu rząd w praktyce nie uzasadnia - wskazała gazeta.

Politycy coraz częściej ignorują rejestr korzyści

Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska twierdzi, że próg powinien raczej zostać obniżony.

- Informowanie o prezentach w dobie informatyzacji nie jest uciążliwe czasowo, więc w moim przekonaniu zgłoszeniu nie powinny podlegać tylko bardzo drobne upominki – zaznaczył cytowany przez "Rz".

"Rz" zwróciła uwagę, że rejestr korzyści jest coraz częściej ignorowany przez ministrów.

- Powodem jest to, że w przeciwieństwie do oświadczenia majątkowego, które wypełnia się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, prawo nie przewiduje sankcji za niezgłoszenie informacji do rejestru korzyści - zauważyła gazeta.