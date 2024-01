i Autor: PxHere

Prawo

Politycy są zgodni. Fermy norek do likwidacji

Posłowie koalicji chcą zamknąć fermy norek. Twierdzą, że w Polsce jest to schyłkowa działalność - informuje piątkowa "Rzeczpospolita". "Podczas posiedzenia zespołu na początku lutego pokażemy projekt, by móc rzetelnie podyskutować na temat jego założeń i przekazać do konsultacji" - zapowiada Małgorzata Tracz, posłanka KO z partii Zieloni.