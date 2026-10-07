Połowa Polaków zarabia poniżej 7695 zł

Mediana wynagrodzeń w kwietniu 2026 roku wyniosła 7695 zł brutto. To o 164,55 zł więcej niż miesiąc wcześniej. W marcu było to 7530,45 zł brutto.

Co dokładnie oznacza ta kwota? Połowa zatrudnionych otrzymała w kwietniu wynagrodzenie nie wyższe niż 7695 zł brutto. Druga połowa zarobiła co najmniej taką kwotę.

To właśnie dlatego mediana jest często bardziej miarodajna niż popularna „średnia krajowa”. Nie zawyżają jej tak mocno bardzo wysokie pensje najlepiej zarabiających pracowników.

Średnia wygląda dużo lepiej

A różnica jest spora. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w kwietniu 9651,59 zł brutto. To aż o 20,3 proc. więcej niż mediana.

Dla wielu pracowników oznacza to, że kwota podawana jako średnia pensja niekoniecznie pokazuje rzeczywistość ich portfeli.

Mężczyźni zarabiają więcej

Dane GUS pokazują również różnicę między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. W kwietniu mediana pensji mężczyzn wyniosła 7877,52 zł brutto, podczas gdy w przypadku kobiet było to 7545,48 zł brutto. Różnica wyniosła więc ponad 330 zł brutto.

Podobną dysproporcję widać przy przeciętnym wynagrodzeniu. Mężczyźni zarabiali średnio 10 075,14 zł brutto, a kobiety 9218,90 zł brutto.

Wielka firma – większa pensja

GUS pokazuje też ogromne różnice w zarobkach w zależności od wielkości firmy. Najwyższą medianę odnotowano w przedsiębiorstwach i instytucjach zatrudniających 1 tys. osób i więcej. Wyniosła ona 9098,87 zł brutto.

Na drugim końcu znalazły się najmniejsze podmioty, zatrudniające do 9 osób. Tam mediana wyniosła zaledwie 4806 zł brutto. To dokładnie poziom obecnej płacy minimalnej. Różnica między największymi a najmniejszymi pracodawcami jest więc ogromna.

W małych firmach średnia też dużo niższa

Podobną zależność widać w przypadku średnich zarobków. W firmach zatrudniających co najmniej 1000 osób przeciętne wynagrodzenie wyniosło 11 457,32 zł brutto. W najmniejszych podmiotach było to natomiast 6324,06 zł brutto.

Dane GUS pokazują więc wyraźnie, że jedna „średnia krajowa” nie oddaje całego obrazu polskiego rynku pracy. Mediana 7695 zł brutto mówi znacznie więcej o tym, ile zarabia typowy pracownik. I pokazuje, że do pensji przekraczających 9 czy 10 tys. zł brutto wciąż wielu Polakom daleko.

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