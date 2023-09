Polscy przedsiębiorcy będą walczyć w UE o ponad 380 mld euro na wodę

Komitet ds. Wody zamierza po wakacjach aktywnie włączyć się do prac nad Blue Dealem – inicjatywą Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC), który 26 października przedstawi Komisji Europejskiej serię rekomendacji dotyczących pilnej potrzeby wdrożenia obok Green Deal specjalnego planu dotyczącego wody. Jego potrzeby do 2030 roku to około 390 mld EUR. Mają one zwiększyć dostępność zasobów wody i ograniczyć skutki jej niedoborów, w tym coraz bardziej dotkliwych susz. Propozycje dotyczą m.in. retencji, wody szarej i obiegu zamkniętego, stosowania wody w energetyce atomowej, monitoringu wód i ścieków czy inteligentnego rolnictwa. Trafią najpierw do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE, gdzie jesienią odbędzie się w tej sprawie specjalne wysłuchanie.

- Będziemy na nim przekonywać o konieczności ustanowienia w UE specjalnego funduszu niebieskiej transformacji o wartości ponad 380 mld euro i wprowadzenia nowych instrumentów finansowania inwestycji wodnych – zapowiedział Przewodniczący FPP Marek Kowalski – Blue Deal to olbrzymia szansa dla Polski, która ma jedne z najniższych w Europie zasobów wody pitnej, a może stać się technologicznym hubem. Musimy tylko wcześniej dobrze określić nasze potrzeby, a potem szukać partnerów do współpracy za granicą i budować koalicje do przeprowadzenia korzystnych rozwiązań.

Według Komitetu ds. Wody przy FPP, takimi nowymi instrumentami finansowymi, wzorowanymi na już istniejących rozwiązaniach w zakresie wspierania zrównoważonych inwestycji, mogą być na przykład zmodyfikowane blue bonds czyli niebieskie obligacje, stosowane w kilku krajach świata do finansowania projektów morskich i oceanicznych oraz blue loans – niebieskie pożyczki.

- Polskie firmy mogą być ważnym beneficjentem planu Blue Deal. Posiadamy bardzo nowoczesne, wręcz przełomowe technologie, które spełniają przy tym normy ekologiczne i wymogi zrównoważonego rozwoju. Możemy zgłaszać propozycje i postulaty korzystne dla branży w Polsce i Europie. Na przykład w zakresie stosowania kryteriów środowiskowych w unijnych zamówieniach również na inwestycje wodne – dodał Tomasz Wojtczak, Prezes Zarządu producenta rur GRP Amiblu Poland.

Plan działań wspierających wdrożenie w UE nowej strategii wodnej FPP CEE Water Comittee omawiał na posiedzeniu 24 sierpnia. Uczestniczyło w nim wyjątkowo liczne grono firm, organizacji i gości z zewnątrz m.in. przedstawiciele BGK, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Izby Gospodarczej-Wodociągi Polskie, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Developerskich i posłanka Zielonych z Koalicji Obywatelskiej Urszula Zielińska. Pojawili się także nowi członkowie. W sierpniu do organizacji przystąpiły: Związek Miast Polskich – najstarsza w kraju organizacja samorządowa zrzeszająca ponad 350 miast, w których mieszka trzy czwarte ogółu miejskiej ludności Polski, firma Globtank – krajowy lider w zakresie produkcji zbiorników przemysłowych, w tym zbiorników na wodę i spółka Deltima – producent m.in. biologicznych oczyszczalni ścieków.

Wszyscy zgadzali się, że swoje działania Komitet zaczął w najlepszym możliwym momencie: kiedy trwają prace nad projektami, które dopiero za jakiś czas staną się unijnym prawem. Podkreślali również, że inwestycje wodne są absolutnie konieczne, zwłaszcza w sytuacji zmian klimatycznych które wpływają na przemysł, rolnictwo i życie mieszkańców.

