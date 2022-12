i Autor: Schutterstock Tankowiec przeznaczony do transportu skroplonego gazu ziemnego LNG

Terminal LNG

Polska będzie miała terminal LNG za pięć lat. Niemcy budowali taki niecały rok

Do końca roku Niemcy planują uruchomić pierwszy pływający terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Robią to w zatrważającym tempie, bo zajęło im to 200 dni. "Polski FSRU ma zostać oddany w 2027 r." - podaje portal Money.pl