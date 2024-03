Polska firma zwalnia przez Skype! Są screeny i gigantyczna afera w internecie

Koniec kotłów gazowych! Będziemy palić... pelletem? Czy to ekologiczne?

Firma Giftpol z Radomia zwalnia przez Skype

Pracownica używająca nicku Petrichor na platformie X napisała: "Szef mnie zwolnił na SKYPE bo zrobiłam 9 wizualizacji do produkcji, a nie 15 jak grafik, który pracuje tu od początku". Screen z rozmowy z szefem brzmi tak zrobiła Pani 5 wizualizacji przez cały dzień? Nadal uczę się nowego programu, nigdy nie miałam styczności z Corelem. oooo proszeeee, chyba Pani żartuje, to dziękuję do widzenia, ja nie płacę za naukę"-czytamy na screenie.

Na tym się jednak sprawa nie skończyła. Pracownica zamieściła kolejne wpisy na platformie X, w których informuje, że właściciel firmy skieruje screeny do kancelarii prawnej, i że przez wpisy wylał się na firmę hejt.

Internauci nie mają litości dla pracodawcy

Rzeczywiście post rozgrzał internet do czerwoności, zarówno na Facebooku, jak i platformie X, posypały się mniej i bardziej niecenzuralne komentarze. Z oczywistych względów cytujemy te, które możemy. Oto, co napisali internauci:

"Firma reklamowa więc piękną sobie zrobili reklamę", pisze jeden z nich, "Wow… cała Polska z Was teraz leje. Takiej patologii całe życie nie widziałem. Dla wyjaśnienia - dziewczyna ma 100% racji. Osoba pana Dariusza to kompletny burak, a takie zwolnienie jest niezgodne z prawem"-pisze inny. "Geniusz biznesu! Złoty Janusz 2024" -dodaje inny.

Sprawę wykorzystała również znana firma kurierska, która na platformie X napisała "Kiedy coś kupujesz i nie ma opcji wysyłki przez Paczkomat" a pod spodem widnieje fragment rozmowy z szefem: "chyba Pani żartuje, to dziękuję do widzenia".

"Super Biznes" jako pierwszy dotarł do jednego z menedżerów firmy z Radomia, który poinformował, że wkrótce firma wyda oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Jak dodał, pracownicy należą się przeprosiny i jeśli jest taka możliwość pracownica może zostać przywrócona do pracy.

Zwolnienia dokonał sam szef, więc nie poniesie on żadnych dyscyplinarnych konsekwencji. "Sytuacja, która wydarzyła się kilka dni temu była niefortunna. Będziemy chcieli skontaktować się z tą pracownicą, aby ja przeprosić. Na pewno jeżeli Pani wyrazi zgodę, istnieje możliwość przywrócenie jej do pracy. Pracowników należy szanować, taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Obecnie po ukazaniu się postu tej Pani na platformie X, rozdzwoniły się telefony, które nam dezorganizują pracę. W związku z tym planujemy w najbliższym czasie wydać oświadczenie, a do tego czasu nie mogę szerzej, bez szefa, komentować tej sprawy - mówi w rozmowie jeden z managerów firmy, który pragnie zachować anonimowość.

Czekamy na oświadczenie firmy.

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.