Pesa planuje kompleksowe wsparcie dla Kijowa: Polska firma Pesa, której 57 tramwajów kursuje w Kijowie, zamierza dostarczać kolejne wagony i utworzyć centrum serwisowe w stolicy Ukrainy.

Kluczowe spotkanie na URC 2026: Mer Kijowa Witalij Kliczko omówił z prezesem Pesy otwarcie centrum serwisowego polskich tramwajów przy kijowskim przedsiębiorstwie "Kijówpastrans" podczas konferencji w Gdańsku.

Dalsza współpraca wykraczająca poza dostawy: Pesa wyraziła zainteresowanie montażem podzespołów tramwajów w Kijowie, co wzmocni lokalną infrastrukturę i zapewni długoterminową obsługę.

Znaczące finansowanie modernizacji metra: Kijów otrzymał również od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) kredyt do 150 mln euro na modernizację metra i zakup nowych wagonów.

Jakie są plany Pesy na nowe tramwaje i serwis w Kijowie?

Podczas spotkania z prezesem zarządu firmy Pesa Krzysztofem Zdziarskim, mer Kijowa Witalij Kliczko omówił konkretne plany dalszej współpracy. Polski producent, którego 57 tramwajów jeździ już po ulicach ukraińskiej stolicy, jest gotów na więcej. Rozmowy dotyczyły nie tylko dostaw kolejnych, nowoczesnych wagonów, ale także uruchomienia montażu tramwajów z gotowych podzespołów bezpośrednio w Kijowie.

Kluczowym punktem dyskusji była jednak kwestia serwisu. Szczegółowo omówiono utworzenie w Kijowie centrum serwisowego tramwajów Pesa, które miałoby funkcjonować przy przedsiębiorstwie komunalnym "Kijówpastrans". To strategiczny ruch, który zapewniłby stałą i profesjonalną obsługę polskiego taboru. Jak poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko:

Firma jest zainteresowana dalszą współpracą z Kijowem – zarówno w zakresie dostaw nowych tramwajów, jak i organizacji montażu z gotowych podzespołów w stolicy Ukrainy, a także w świadczeniu usług serwisowych.

Wrocław dostanie nowe tramwaje Pesa

Gdzie i kiedy rozmawiano o współpracy Pesy z Kijowem?

Do spotkania na wysokim szczeblu doszło w bardzo konkretnych okolicznościach. Rozmowy między przedstawicielami firmy Pesa a Kijowem odbyły się w Gdańsku podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026). To prestiżowe, międzynarodowe wydarzenie, które w poprzednich latach gościło m.in. w Rzymie, Berlinie i Londynie.

Celem konferencji jest mobilizacja międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy po rosyjskiej agresji oraz stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę. Udział w niej biorą szefowie rządów, ministrowie i liderzy najważniejszych instytucji finansowych. Spotkanie prezesa Krzysztofa Zdziarskiego z merem Witalijem Kliczką w takim otoczeniu pokazuje, że plany dotyczące taboru tramwajowego są traktowane jako istotny element przyszłej odbudowy i modernizacji infrastruktury Kijowa.

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