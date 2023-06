Polska prymusem w zestawieniu płac minimalnych? W UE wyprzedza nas tylko Grecja

Szok! PKN Orlen przechodzi do historii. Akcjonariusze zdecydowali o zmianie

Wyprzedzamy Cypr i Portugalię. Doganiamy Hiszpanię!

Rząd przyjął propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do poziomu 4300 zł brutto.

Zdaniem NSZZ "Solidarność" propozycja rządu dotycząca minimalnej płacy w 2024 r. jest zgodna z przewidywaniami, spełnia postulaty "Solidarności". OPZZ nie akceptuje propozycji rządu, ale jest otwarte na dialog. Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców płaca minimalna powinna być zróżnicowana, bądź zamrożona na obecnym poziomie.

Według Business Insider, jeśli plany te wejdą w życie, "przy założeniu utrzymania kursu walutowego Polska będzie miała w przyszłym roku 9. najwyższą płacę minimalną w UE (1163 euro), powyżej obecnych stawek w Portugalii (887 euro) i na Cyprze (940 euro), a nieznacznie poniżej Hiszpanii (1167 euro) i Słowenii (1203 euro)"- pisze Business Insider.

Portal powołuje się na analityków Credit Agricole, którzy prognozują wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. o 12,1 proc., a ich koledzy z BNP Paribas uważają, że będzie to 12,5 proc. Na przyszły rok te prognozy wynoszą odpowiednio 7,5 proc. i 9 proc.

Jeśli wziąć pod uwagę te szacunki oraz planowaną podwyżkę minimum płacowego w Polsce, to z połączenia obu danych wychodzi, że minimum wynosić będzie w przyszłym roku około aż 55,7 proc. średniej krajowej.

Business Insider informuje, że "byłaby to druga najwyższa proporcja w UE według najnowszych dostępnych danych za obecnym liderem Grecją, gdzie jest 70,7 proc. (płaca minimalna od 2023 r., wynagrodzenie z 2022). Najwyżej ustalono minimum w Turcji, gdzie według naszych wyliczeń minimum stanowi aż 80,7 proc. średniej płacy. To się nazywa wypłaszczenie struktury wynagrodzeń".

Przedsiębiorcy będą płacić "pod stołem"?

W ocenie Macieja Przygórzewskiego dealera walutowego InternetowyKantor.pl, przeciętnie w gospodarce płace rosną obecnie o 12,2%, to symboliczne pół punktu procentowego poniżej oczekiwań. Na uwagę zasługuje wzrost zatrudnienia. Pomimo znajdowania się na bardzo wysokich poziomach rośnie ono o 0,4% w skali roku. Co to oznacza?

-Zarobki nadal rosną wolniej niż inflacja, czyli średnio biedniejemy jako społeczeństwo, bo kupić możemy mniej niż przed rokiem za nasze pensje. Dodatkowo mówimy o średniej, w związku z czym branże, w których są słabsze podwyżki lub nie ma ich wcale, są w jeszcze gorszej sytuacji. Z drugiej strony ciągły wzrost zatrudnienia powoduje, że na rynku będzie brakować specjalistów, co utrzyma presję płacową- komentuje ekspert.

Robert Nalewaj, HR Manager firmy HanseYacht, cytowany przez Business Insider, uważa, że wielu mniejszych przedsiębiorców, którzy bazowali na najniższej krajowej, może uciekać w szarą strefę. Z kolei Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspert rynku pracy IDEA HR Group, stwierdza, że przedsiębiorcy myślą o ograniczaniu zatrudnienia lub o automatyzacji.

-Najmocniej zmiany odczuwają sektory pracujące na tzw. niskich marżach, czyli np. gastronomia, usługi czy handel. Dla tych branż wzrost płacy minimalnej to zwykle konieczność aktualizacji i mocnego przewartościowania całego biznesu- ocenia ekspertka cytowana przez portal.

Dziś rząd przyjął projekt w sprawie wzrostu płacy minimalnej.Od 2024 najniższa pensja będzie wynosiła:➡️4242 zł brutto - od stycznia;➡️4300 zł brutto - od lipca.Jest to możliwe dzięki dobrej sytuacji i naprawie finansów publicznych, którą przeprowadził rząd @pisorgpl. Dziś… pic.twitter.com/MQdvN22LYn— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 13, 2023