Polska to piernikowa potęga! Masowo sprzedajemy je Niemcom

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Tygodniku Gospodarczym PIE zauważyli, że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 r. pierniki stanowiły ok. 1,8 proc. wartości polskiego eksportu wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. Polska wyeksportowała 14,2 tys. ton pierników o wartości prawie 44 mln euro. Ekonomiści dodali, że było to o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej, a w ujęciu wartościowym o 24,5 proc. więcej.

Zgodnie z publikacją, w 2022 r. w porównaniu z 2019 r. nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży pierników za granicę o 31 proc., a w ujęciu wartościowym o 55 proc.

"Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie – po Kanadzie i Niemczech – na liście największych światowych eksporterów pierników z dodatkiem imbiru i podobnych" – zwrócili uwagę ekonomiści. Dodali, że według danych International Trade Center w 2022 r. Polska odpowiadała za 11 proc. światowego eksportu pierników.

Spadek eksportu pierników z Polski w 2023 roku

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że w ciągu dziesięciu miesięcy 2023 r. eksport pierników był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jego wartość wyniosła 30,6 mln euro (spadek o 12,2 proc. rdr), wolumen eksportu zaś 7,2 tys. ton (spadek o ok. 35 proc. rdr). "Wyniki eksportu tych wyrobów z pewnością poprawią się w okresie przedświątecznym (tj. listopad i grudzień), jednak trudno będzie nadrobić spadek wolumenu o 1/3" – ocenili eksperci.

Dodali, że w okresie od stycznia do października 2023 polskie pierniki zakupili odbiorcy z ponad 50 krajów. Do najważniejszych rynków zbytu należały kraje unijne: Niemcy (57,2 proc. udziału wartości polskiego eksportu), Czechy (5,3 proc.), Węgry (4,3 proc.) i Słowacja (4 proc.). Do największych pozaunijnych odbiorców należały: Rosja (8,6 proc.), Wielka Brytania (2,1 proc.) oraz Stany Zjednoczone (2 proc.)

