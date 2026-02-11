Polska z planem na biurokrację w UE. Chce radykalnych uproszczeń

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-02-11 20:35

Polska na najbliższym szczycie Unii Europejskiej przedstawi plan na uproszczenie przepisów UE, by wzmocnić konkurencyjność gospodarki UE. Warszawa chce radykalnych zmian w pięciu obszarach, w tym w przemyśle i rolnictwie. Propozycje trafią na stół podczas nieformalnego spotkania w Belgii.

Flaga Unii Europejskiej na maszcie, z widocznym na tle błękitnego nieba symbolem dwunastu złotych gwiazd w okręgu, symbolizująca jedność i harmonię. Polska chce radykalnych uproszczeń w przepisach UE, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: pixabay.com Capri23auto Flaga Unii Europejskiej na maszcie, z widocznym na tle błękitnego nieba symbolem dwunastu złotych gwiazd w okręgu, symbolizująca jedność i harmonię. Polska chce radykalnych uproszczeń w przepisach UE, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Polska z planem na unijną biurokrację. Chce radykalnych uproszczeń

  • Polska proponuje uproszczenie przepisów UE w pięciu kluczowych obszarach: przemysł, rolnictwo, innowacje, infrastruktura i mobilność oraz dostęp do kapitału, aby wzmocnić konkurencyjność europejskiej gospodarki.
  • W sektorze przemysłowym Polska dąży do dostosowania systemu ETS w celu stabilizacji cen uprawnień i uproszczenia pozwoleń dla dużych instalacji przemysłowych.
  • W rolnictwie Polska postuluje zniesienie obciążeń administracyjnych dla upraw i hodowców, natomiast w innowacjach – odroczenie niektórych przepisów AI i tworzenie regulacyjnych piaskownic.
  • Polska podkreśla potrzebę deregulacji, która obejmuje nie tylko uproszczenie, ale i usuwanie przestarzałych reguł.

Podczas nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Belgii, którego głównym tematem będzie konkurencyjność, Polska przedstawi konkretny pakiet propozycji. Jak wynika z listu polskich władz, który opublikowano w Brukseli, propozycja zakłada zmiany w pięciu kluczowych sektorach.

Według Warszawy gospodarka Wspólnoty stoi dziś przed podwójnym wyzwaniem. Musi jednocześnie wzmocnić swoją odporność i konkurencyjność, a przy tym przyspieszyć transformację cyfrową i ekologiczną. Aby to osiągnąć, nie wystarczą kosmetyczne zmiany. Polska postuluje prawdziwą deregulację, która obejmuje nie tylko uproszczenie istniejących regulacji, ale też gruntowny przegląd i usuwanie przestarzałych przepisów.

Polski rząd uważa, że radykalne uproszczenie przepisów UE w obszarach przemysłu, rolnictwa, innowacji, infrastruktury i dostępu do kapitału jest kluczowe dla siły gospodarczej i strategicznej Europy. Warszawa chce, aby przy tworzeniu każdego nowego prawa od samego początku kierowano się zasadą unikania nadmiernej biurokracji. To nie pierwsza taka inicjatywa – podobne działania Polska podejmowała już podczas swojej prezydencji w Radzie UE.

Polecany artykuł:

Umowa handlowa UE-Mercosur. Jest decyzja w sprawie klauzuli ochronnej dla rolni…
UNIA SIĘ BUDZI! NIE ZA PÓŹNO?

Przemysł i rolnictwo. Jakie zmiany proponuje Polska?

Dwa pierwsze i zarazem najważniejsze obszary, które według Polski wymagają pilnej interwencji, to przemysł i rolnictwo. Proponowane zmiany mają wprost przełożyć się na wzmocnienie fundamentów europejskiej gospodarki.

Jeśli chodzi o przemysł, Warszawa celuje w jeden z najgorętszych tematów ostatnich lat – system handlu emisjami. Propozycje w tym zakresie to:

  • Zmiany w systemie ETS, które mają zatrzymać gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 i uczynić je bardziej przewidywalnymi dla firm.
  • Odroczenie wdrożenia systemu ETS2 dla transportu i budynków.
  • Wprowadzenie wsparcia dla eksporterów, których towary są objęte unijnym podatkiem węglowym (CBAM).
  • Uproszczenie pozwoleń dla dużych zakładów przemysłowych, takich jak huty, spalarnie odpadów czy zakłady przetwórcze.

Polecany artykuł:

Oszustwo na KseF. Ministerstwo finansów ostrzega przed fałszywymi mailami

Innowacje, obronność i dostęp do kapitału. Co jeszcze chce zmienić Polska?

Czwarty punkt polskiej propozycji dotyczy infrastruktury i mobilności, z wyraźnym naciskiem na kwestie obronne. W obliczu zagrożeń hybrydowych i potencjalnego konfliktu zbrojnego, zwłaszcza na wschodniej flance UE, Polska postuluje:

  • Wprowadzenie przyspieszonej i zharmonizowanej procedury wydawania zezwoleń na transporty wojskowe.
  • Zapewnienie, by infrastruktura cywilna (drogi, mosty, koleje) była w pełni kompatybilna z potrzebami wojska.
  • Uproszczenie procedur celnych dla transportów NATO i UE.
  • Zwolnienie wybranych projektów obronnych z niektórych wymogów, w tym środowiskowych.
Zdolność kredytowa Polaków 2026 - wyliczenia
Galeria zdjęć 13
QUIZ. Waluty państw Unii Europejskiej. Gdzie uchowała się waluta inna niż euro?
Pytanie 1 z 11
Jaka waluta obowiązuje w Portugalii?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UNIA EUROPEJSKA