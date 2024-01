Polska zbuduje fabryki amunicji! Tusk o pomocy dla Ukrainy

Tusk o fabryce amunicji

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej powiedział, że resort obrony, a także inne ministerstwa, w tym aktywów państwowych mają "zanalizować ideę tworzenia wspólnych przedsięwzięć, wspólnych działań na rzecz komercyjnej produkcji nowoczesnej amunicji". Tusk zaznaczył, że omówiono wstępnie ze stroną ukraińską powstanie wspólnych fabryk amunicji na terenie Polski. Ich zadaniem będzie nie tylko zapewnienie i Polsce i Ukrainie w przyszłości amunicji.

"Każdego dnia słyszymy to wezwanie, apel: dajcie nam więcej amunicji, od tego prawdopodobnie będą zależały losy wojny" - mówił premier Polski podczas konferencji. Tusk podkreślił że ma to być przedsięwzięcie także o charakterze komercyjnym. "Nie chcę żeby to zabrzmiało zbyt pragmatycznie, ale strona ukraińska dobrze rozumie. Z satysfakcją przyjąłem deklaracje ze strony ukraińskiej, że absolutnie rozumie, że Polska może i będzie pomagała Ukrainie, także poprzez sprzedaż broni i amunicji. Będziemy chcieli pomóc, ale równocześnie - na przykład także poprzez organizowanie kredytu - ale gdzieś na końcu Polsce ktoś musi zapłacić za to, co będziemy produkowali, co będziemy przekazywali w ramach naszej współpracy obronnej z Ukrainą" - powiedział Donald Tusk.

W drugiej połowie marca odbędą się w Warszawie polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe - zapowiedział premier Donald Tusk.