Polski gigant kupuje atom od Solorza! Podpisano pierwsze dokumenty

PGE i ZE PAK pracują nad wspólną transakcją

Jak poinformowały obie spółki, porozumienie daje PGE czas do 30 czerwca 2025 r. wyłączność na prowadzenie negocjacji w sprawie nabycia udziałów i akcji. Chodzi o 100 proc. udziałów w spółce PAK CCGT oraz akcji ZE PAK w spółce PGE PAK Energia Jądrowa, w której obecnie PGE i ZE PAK mają po 50 proc. akcji.

Podpisany w czwartek dokument nie zobowiązuje stron do realizacji transakcji - zaznaczyły spółki. Spółki uzgodniły w nim podstawowe warunki ewentualnej transakcji, wyłączność dla PGE na prowadzenie negocjacji do 30 czerwca 2025 r. Szczegółowe warunki transakcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu przez PGE badania typu due diligence przy udziale zewnętrznych doradców prawnych, finansowo-podatkowych oraz techniczno-środowiskowych - poinformowały PGE i ZE PAK.

Utworzona w 2023 r. PGE PAK Energia Jądrowa to spółka, mająca w planach budowę w Pątnowie, we współpracy z koreańskim koncernem KHNP elektrowni jądrowej o mocy 2800 MW. Projekt jest na wczesnym etapie, jeszcze przed studium wykonalności.

Transakcja Zygmunta Solorza i polskiego giganta

ZE PAK to kontrolowany przez Zygmunta Solorza koncern energetyczny, eksploatujący ostatnią odkrywkę węgla brunatnego we Wschodniej Wielkopolsce i ostatni blok na to paliwo w Elektrowni. Produkcja z węgla brunatnego ma zostać zakończona w połowie 2026 r. W to miejsce powstają źródła odnawialne, a spółka PAK CCGT buduje 600 MW blok gazowy, który ma działać w 2026 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce niecałe 61 proc. akcji.

