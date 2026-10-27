Ponad 6 mld euro dla Polski. Rząd rusza po pieniądze na obronność

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-10-27 22:39

Kolejne miliardy euro mają trafić do Polski na wzmocnienie armii. W piątek Warszawa złoży do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o wypłatę pieniędzy z unijnego programu SAFE. Dokument obejmie ponad 6 mld euro. Polska ma do dyspozycji łącznie ponad 43 mld euro, a zdecydowana większość tych środków ma zasilić krajowy przemysł zbrojeniowy.

Przenośny zestaw przeciwlotniczy Piorun na skrzyniach. O funduszach na polską zbrojeniówkę przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Karolina Modzelewska

Polska składa wniosek o kolejne miliardy

Polska chce sięgnąć po kolejne pieniądze z unijnego instrumentu SAFE, który służy finansowaniu inwestycji w obronność. Jak poinformowała w Brukseli wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wniosek o wypłatę ponad 6 mld euro zostanie przekazany Komisji Europejskiej w piątek.

Wraz z dokumentacją Warszawa przedstawi również raport dotyczący realizacji przedsięwzięć finansowanych z programu. To pierwszy taki wniosek o wypłatę środków w ramach polskiego udziału w SAFE. Polska ma do wykorzystania łącznie ponad 43 mld euro. W maju otrzymała już 6,5 mld euro zaliczki.

Prawie wszystkie zamówienia w polskich firmach

Pieniądze z SAFE mają pomóc w rozwoju zdolności obronnych, a przy okazji wesprzeć rodzimy przemysł. Według danych przedstawionych przez Sobkowiak-Czarnecką Agencja Uzbrojenia zawarła już 39 umów i 12 aneksów o łącznej wartości 120 mld zł.

W tych zamówieniach udział polskiego przemysłu wynosi aż 99,5 proc. To oznacza, że zdecydowana większość związanych z nimi wydatków ma wspierać krajowe firmy.

Kolejną część zamówień realizują Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Zawarły one dotychczas 16 umów o wartości 3,4 mld zł. W tym przypadku, jak podała wiceminister, cały udział w zamówieniach przypada polskiemu przemysłowi.

Polska kupi samoloty do tankowania w powietrzu

Nie wszystkie zakupy będą realizowane w kraju. Jak zaznaczyła wiceszefowa MON, wśród wspólnych zamówień realizowanych za granicą najważniejszy jest zakup czterech samolotów do tankowania innych maszyn w powietrzu.

Takie samoloty pozwalają wydłużyć czas wykonywania misji przez wojskowe statki powietrzne bez konieczności lądowania w celu uzupełnienia paliwa.

Czym jest unijny program SAFE?

SAFE to instrument Unii Europejskiej o wartości 150 mld euro. Państwa członkowskie mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek na inwestycje związane z obronnością, przede wszystkim na wspólne zakupy sprzętu wojskowego.

Program ma pomóc krajom UE szybciej rozwijać zdolności obronne i wzmacniać współpracę przemysłów zbrojeniowych. Dopuszcza również realizację projektów z udziałem Ukrainy.

Dla Polski to szansa na sfinansowanie dużych zamówień wojskowych i rozwój krajowych zakładów zbrojeniowych. Ostateczne tempo wypłat będzie zależało od procedur unijnych i rozliczania realizowanych projektów. 

Polecany artykuł:

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz
QUIZ. Te zapomniane sprzęty kuchenne może pamiętać Twoja babcia. Wiesz, do czego służyły?
Pytanie 1 z 8
Na początek coś prostego, co mogą pamiętać Wasi rodzice, albo nawet Wy sami. Co czego służy prodiż?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIENIĄDZE
POLSKA
OBRONNOŚĆ
SAFE