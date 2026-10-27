Polska składa wniosek o kolejne miliardy

Polska chce sięgnąć po kolejne pieniądze z unijnego instrumentu SAFE, który służy finansowaniu inwestycji w obronność. Jak poinformowała w Brukseli wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wniosek o wypłatę ponad 6 mld euro zostanie przekazany Komisji Europejskiej w piątek.

Wraz z dokumentacją Warszawa przedstawi również raport dotyczący realizacji przedsięwzięć finansowanych z programu. To pierwszy taki wniosek o wypłatę środków w ramach polskiego udziału w SAFE. Polska ma do wykorzystania łącznie ponad 43 mld euro. W maju otrzymała już 6,5 mld euro zaliczki.

Prawie wszystkie zamówienia w polskich firmach

Pieniądze z SAFE mają pomóc w rozwoju zdolności obronnych, a przy okazji wesprzeć rodzimy przemysł. Według danych przedstawionych przez Sobkowiak-Czarnecką Agencja Uzbrojenia zawarła już 39 umów i 12 aneksów o łącznej wartości 120 mld zł.

W tych zamówieniach udział polskiego przemysłu wynosi aż 99,5 proc. To oznacza, że zdecydowana większość związanych z nimi wydatków ma wspierać krajowe firmy.

Kolejną część zamówień realizują Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Zawarły one dotychczas 16 umów o wartości 3,4 mld zł. W tym przypadku, jak podała wiceminister, cały udział w zamówieniach przypada polskiemu przemysłowi.

Polska kupi samoloty do tankowania w powietrzu

Nie wszystkie zakupy będą realizowane w kraju. Jak zaznaczyła wiceszefowa MON, wśród wspólnych zamówień realizowanych za granicą najważniejszy jest zakup czterech samolotów do tankowania innych maszyn w powietrzu.

Takie samoloty pozwalają wydłużyć czas wykonywania misji przez wojskowe statki powietrzne bez konieczności lądowania w celu uzupełnienia paliwa.

Czym jest unijny program SAFE?

SAFE to instrument Unii Europejskiej o wartości 150 mld euro. Państwa członkowskie mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek na inwestycje związane z obronnością, przede wszystkim na wspólne zakupy sprzętu wojskowego.

Program ma pomóc krajom UE szybciej rozwijać zdolności obronne i wzmacniać współpracę przemysłów zbrojeniowych. Dopuszcza również realizację projektów z udziałem Ukrainy.

Dla Polski to szansa na sfinansowanie dużych zamówień wojskowych i rozwój krajowych zakładów zbrojeniowych. Ostateczne tempo wypłat będzie zależało od procedur unijnych i rozliczania realizowanych projektów.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz