Długi weekend w listopadzie i uzasadnienie decyzji
Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 130 § 2), jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom innego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku administracji publicznej, premier Tusk podjął decyzję o wyznaczeniu poniedziałku 10 listopada jako tego dodatkowego dnia wolnego. Oznacza to, że ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby administracji skarbowej oraz inne jednostki wchodzące w skład korpusu służby cywilnej w całej Polsce będą tego dnia zamknięte. Dzięki tej decyzji, pracownicy administracji publicznej będą mogli cieszyć się długim, czterodniowym weekendem, trwającym od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada, kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości.
Sytuacja w sektorze prywatnym wygląda nieco inaczej. Zarządzenie premiera nie nakłada automatycznie obowiązku wolnego na wszystkie firmy. Jednak wielu pracodawców w sektorze prywatnym również zdecyduje się na wyznaczenie 10 listopada jako dnia wolnego w zamian za 1 listopada, co pozwoli ich pracownikom na skorzystanie z przedłużonego weekendu. Należy pamiętać, że obowiązek oddania dnia wolnego dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a nie obejmuje umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło). Warto zaplanować z wyprzedzeniem wszelkie sprawy urzędowe, ponieważ instytucje publiczne będą w poniedziałek, 10 listopada 2025 roku, zamknięte.
Instytucje zamknięte 10 listopada 2025 roku
W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, poniedziałek 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy m.in. dla:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- urzędów centralnych organów administracji rządowej,
- Urzędów Wojewódzkich,
- Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,
- innych jednostek wchodzących w skład korpusu służby cywilnej.
Lista dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku
Oprócz długiego weekendu w listopadzie kalendarz na 2025 rok przewiduje następujące dni ustawowo wolne od pracy, co daje łącznie 14 dni świątecznych:
- 1 stycznia (środa) – Nowy Rok
- 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
- 21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (czwartek) – Święto Pracy
- 3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja
- 8 czerwca (niedziela) – Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)
- 19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
- 15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego
- 1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych
- 11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia (nowo wprowadzony dzień wolny)
- 25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
- 26 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (drugi dzień)
Warto zauważyć, że poza 1 listopada również 3 maja wypadał w sobotę, co zgodnie z przepisami Kodeksu pracy uprawniało pracowników do odbioru dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Dodatkowo, 24 grudnia (Wigilia) to nowość w kalendarzu dni wolnych od pracy. Taki układ kalendarza stwarza wiele możliwości na zaplanowanie długich weekendów w ciągu roku.