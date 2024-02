Poprosiła księdza o paragon. Szokujące zachowanie duchownego

Zaświadczenie o chrzcie

Akt chrztu jest dokumentem kościelnym potwierdzającym przyjęcie chrztu. Potrzebny jest do zawarcia ślubu kościelnego, a także do przyjęcia pierwszej komunii świętej czy bierzmowania. Akt chrztu wpisany zostaje do księgi chrztów w parafii, gdzie chrzest się odbył. Za wydanie zaświadczenia bardzo często księża pobierają opłatę. Cena zaświadczenia o chrzcie zależy od parafii i cena waha się od 20 do 100 złotych. W niektórych parafiach świadectwo chrztu wydawane jest bezpłatnie, w niektórych zamiast ceny pada odpowiedź „co łaska”.

Paragon za wydanie zaświadczenia o chrzcie - ksiądz oburzony

Jak pisze pudelek.pl - pani Beata została ochrzczona w parafii na Dolnym Śląsku. W momencie, gdy zadzwoniła do księdza z konkretną prośbą, duchowny zażądał opłaty. Kobieta zgodziła się, ale poprosiła o paragon. Według jej relacji, ksiądz bardzo się oburzył.

- Ja np. ochrzczona zostałam w małej miejscowości na Dolnym Śląsku, gdy zadzwoniłam na plebanię z prośbą o świadectwo chrztu, ksiądz zażądał opłaty - powiedziałam, że ok. ale czy paragon dostanę? Powiedział, że moje pytanie to skandal. W Boga nadal wierzę, ale nie w księży - napisała pani Beata na platformie X.

