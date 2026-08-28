Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli popularnych głośników bezprzewodowych.

Wykryto, że w co szóstym urządzeniu normy toksycznego ołowiu były przekroczone aż półtorakrotnie.

Dowiedz się, jakie zagrożenie to stwarza i co zrobić ze starym sprzętem, by nie zatruwać środowiska.

UOKiK alarmuje. Toksyczny ołów w popularnych głośnikach

To miało być rutynowe badanie, a zakończyło się alarmującymi wnioskami. Inspekcja Handlowa, działając na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wzięła pod lupę 20 modeli bezprzewodowych głośników. Wyniki okazały się niepokojące – aż w trzech z nich, czyli w co szóstym badanym produkcie, stężenie ołowiu przekraczało dopuszczalne normy o ponad 50%. Wartości sięgały ponad 1500 mg/kg, podczas gdy limit wynosi 1000 mg/kg.

Chociaż taki głośnik stojący na półce nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla naszego zdrowia, problem zaczyna się w momencie, gdy postanawiamy się go pozbyć. Wyrzucony do zwykłego kosza na śmieci, trafia na wysypisko, gdzie pod wpływem warunków atmosferycznych toksyczne metale ciężkie zaczynają przenikać do gleby i wód gruntowych. Ołów jest niezwykle szkodliwy dla ekosystemu – może zanieczyścić ujęcia wody pitnej i kumulować się w organizmach żywych, prowadząc do poważnych skażeń.

W tych głośnikach stwierdzono przekroczone normy zawartości ołowiu:

T&G model TG663 numer serii 251201, kod EAN 5905440000663

model TG663 numer serii 251201, kod EAN 5905440000663 DEFENDER , kod EAN 4714033651424, art. 65142, G42

, kod EAN 4714033651424, art. 65142, G42 Esperanza bluetooth z radiem FM , Nr EP126KB, Nr partii: 5528, kod EAN: 5901299940297

, Nr EP126KB, Nr partii: 5528, kod EAN: 5901299940297 VAKOSS, model SP-B1851K, kod EAN 4718308125252

Jak przebiegała kontrola i co grozi producentom?

Aby dokładnie sprawdzić skład chemiczny urządzeń, inspektorzy użyli specjalistycznej aparatury rentgenowskiej. Prześwietlili kluczowe komponenty głośników, szukając w nich nie tylko ołowiu, ale również innych niebezpiecznych substancji, takich jak rtęć, kadm, chrom sześciowartościowy oraz niektóre związki bromu. Choć tym razem alarmujący okazał się jedynie poziom ołowiu, badanie pokazuje, jak ważna jest kontrola składu elektroniki wprowadzanej na rynek.

UOKiK już zapowiedział podjęcie odpowiednich kroków wobec przedsiębiorców, którzy wprowadzili do obrotu wadliwe produkty. Tego typu niezgodności mogą skutkować nie tylko nałożeniem wysokich kar finansowych, ale również obowiązkiem wycofania całej partii towaru z rynku. Celem tych działań jest ochrona zarówno konsumentów, jak i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym.

Głośniki TV i soundbary, czyli sposób na dobry dźwięk

10

Masz stary głośnik? Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj go do śmieci

Każdy z nas ma realny wpływ na ograniczenie skażenia środowiska metalami ciężkimi. Zamiast wyrzucać zużyty sprzęt elektroniczny do kosza, należy oddać go do specjalnego punktu zbiórki elektrośmieci. Takie miejsca znajdują się w każdej gminie, najczęściej są to Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Elektroodpady można również bezpłatnie zostawić w dużych sklepach ze sprzętem RTV i AGD przy okazji zakupu nowego urządzenia. To prosty gest, który zapobiega przedostawaniu się toksyn do naszego otoczenia.

EKG 2026 - Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

QUIZ PRL. Cuda techniki PRL. Czy umiałbyś dziś skorzystać z tego sprzętu? Pytanie 1 z 15 Na jakim sprzęcie wyświetliłbyś bajkę dziecku? na kanale tv np. ABC na projektorze do bajek na tablecie Następne pytanie