Potężny cios dla Elona Muska! Stracił niewyobrażalnie dużo pieniędzy

Akcje Tesli mocno w dół

Od początku roku do kwietnia wartość akcji Tesli spadła o 39,21 proc. (równowartość 391 zł w dół na akcji). Kwoty strat są ogromne - łącznie spadek wyniósł 312 mld dol. (1,26 bln zł). Dla porównania dochody budżetu Polski zakładane na 2024 r. to połowa tej sumy – wylicza e.autokult.pl. Przyczyną kłopotów Tesli są decyzje koncernu co do dalszej przyszłości. Firma Elona Muska ogłosiła, że rezygnuje ze stworzenia najtańszego modelu, który miał być sprzedawany jako Tesla 2. Jak zauważa cytowana przez Reutersa Emmanuel Rosner, analityk Deutsche Banku, może to oznaczać brak zupełnie nowego modelu przez długie lata. Tesla jest wprawdzie nadal bardzo popularna na wielu rynkach, ale zmniejszyły się jej zyski na każdym wyprodukowanym samochodzie. Jednak Tesla nadal jest najwyżej wycenianym producentem samochodów i jedną z 20 najdroższych firm na świecie.

Musk ogłasza redukcje zatrudnienia na całym świecie

Elon Musk próbuje ratować sytuację i ogłosił masowe redukcje zatrudnienia. Tesla ma zwolnić łącznie co dziesiątego pracownika. Zwolnienia mają objąć co najmniej 14 000 z 140 473 pracowników na całym świecie. Według informacji serwisu electrek.co - Elon Musk miał rozesłać do swoich pracowników wiadomość, w której tłumaczy powody swojej decyzji o zwolnieniach - pisze serwis interia.pl. - "Przygotowując firmę do kolejnej fazy wzrostu, niezwykle ważne jest, aby przyjrzeć się każdemu aspektowi firmy pod kątem redukcji kosztów i zwiększenia produktywności. W ramach tych wysiłków dokonaliśmy dokładnego przeglądu organizacji i podjęliśmy trudną decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia o ponad 10 proc. na całym świecie" – napisał Musk.

QUIZ PRL. Kultowe przedmioty PRL-u Pytanie 1 z 14 Służyła do dogrzewania pomieszczeń jesienią i zimą: farelka Frania kuchenka mikrofalowa Dalej